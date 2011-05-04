Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» в гостях у «Борнмута», «Ньюкасл» против «Ливерпуля»

В 37-м туре АПЛ «Тоттенхэм» проведет выездной матч с «Борнмутом», а «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Хаддерсфилдом», «Арсенал» – с «Брайтоном», а «Челси» – с «Уотфордом».

Завершится тур в понедельник матчем между «Манчестер Сити» и «Лестером».

Чемпионат Англии

37-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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