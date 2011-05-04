Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» в гостях у «Борнмута», «Ньюкасл» против «Ливерпуля»

В 37-м туре АПЛ «Тоттенхэм» проведет выездной матч с «Борнмутом», а «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом».
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Хаддерсфилдом», «Арсенал» – с «Брайтоном», а «Челси» – с «Уотфордом».
Завершится тур в понедельник матчем между «Манчестер Сити» и «Лестером».
Чемпионат Англии
37-й тур
- Дата проведения
- 4 мая, 14.30, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 4 мая, 17.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 4 мая, 17.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 4 мая, 19.30, «Кардифф Сити Стэдиум»
- Дата проведения
- 4 мая, 21.45, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 5 мая, 16.00, «Джон Смитс»
- Дата проведения
- 5 мая, 16.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 5 мая, 18.30, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 6 мая, 22.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 3 мая, 22.00, «Гудисон Парк»
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Эвертон –
Пикфорд, Коулмэн, Кин, Зума, Динь, Шнайдерлин, Гуйе, Ришарлисон (Уолкотт, 49), Сигурдссон (Джагелка, 90), Бернард (Лукман, 73), Кэлверт-Льюин.
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Бернли –
Хитон, Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор, Гудмундссон (Макнил, 69), Вествуд, Корк, Брэйди (Хендрик, 80), Барнс (Выдра, 72), Вуд.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.