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    Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» в гостях у «Борнмута», «Ньюкасл» против «Ливерпуля»

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    В 37-м туре АПЛ «Тоттенхэм» проведет выездной матч с «Борнмутом», а «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом». 

    В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Хаддерсфилдом», «Арсенал» – с «Брайтоном», а «Челси» – с «Уотфордом». 

    Завершится тур в понедельник матчем между «Манчестер Сити» и «Лестером». 

    Чемпионат Англии

    37-й тур

    Борнмут – Тоттенхэм
    Дата проведения
    4 мая, 14.30, «Дин Корт»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вулверхэмптон – Фулхэм
    Дата проведения
    4 мая, 17.00, «Молине Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вест Хэм – Саутгемптон
    Дата проведения
    4 мая, 17.00, «Олимпийский стадион»
    превью матча онлайн статистика

     

    Кардифф – Кристал Пэлас
    Дата проведения
    4 мая, 19.30, «Кардифф Сити Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ньюкасл – Ливерпуль
    Дата проведения
    4 мая, 21.45, «Сент-Джеймс Парк»
    превью матча онлайн статистика

     

    Хаддерсфилд – Манчестер Юнайтед
    Дата проведения
    5 мая, 16.00, «Джон Смитс»
    превью матча онлайн статистика

     

    Челси – Уотфорд
    Дата проведения
    5 мая, 16.00, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча онлайн статистика

     

    Арсенал – Брайтон
    Дата проведения
    5 мая, 18.30, «Эмирейтс»
    превью матча онлайн статистика

     

    Манчестер Сити – Лестер
    Дата проведения
    6 мая, 22.00, «Этихад Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эвертон – Бернли 2:0 (2:0, 0:0)
    Дата проведения
    3 мая, 22.00, «Гудисон Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 17, автогол Ми, 2:0 – 20 Коулмэн.
    ЭвертонПикфорд, Коулмэн, Кин, Зума, Динь, Шнайдерлин, Гуйе, Ришарлисон (Уолкотт, 49), Сигурдссон (Джагелка, 90), Бернард (Лукман, 73), Кэлверт-Льюин.
    БернлиХитон, Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор, Гудмундссон (Макнил, 69), Вествуд, Корк, Брэйди (Хендрик, 80), Барнс (Выдра, 72), Вуд.
    Предупреждения:
    Вествуд (37), Тарковски (80).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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