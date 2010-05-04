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    Джонатан Гурейро: «Если бы Овечкин захотел, он мог бы стать великим фигуристом»

    Теги Салават Юлаев ЦСКА Александр Овечкин сборная России танцы на льду Захар Арзамасцев Джонатан Гурейро Тиффани Анастасия Загорски Фигурное катание

    Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в дуэте с Тиффани Загорски, рассказал о своем отношении к хоккеисту Александру Овечкину.

    – Вы сказали, что любите хоккей. За какую команду болеете?

    – Изначально болел за ЦСКА. Но мой хороший друг Захар Арзамасцев играет в «Салавате». Хорошо, что эти две команды не сошлись в плей-офф, не пришлось раздваиваться. Но все же не могу назвать себя ярым фанатом, болею за хорошую игру. В этом сезоне раз восемь был на хоккее, пока вот не получилось Тиффани с собой взять.

    С недавних пор на тренировках мы играем в хоккей. Нет, не я предложил, наши тренеры. Мы сильно обрадовались, все купили клюшки. А мне свою клюшку Захар подарил.

    – Тиффани нравится играть в хоккей?

    – Тиффани показала себя очень хорошим защитником. Она играет не как фигуристка, отдается игре полностью.

    – На «фигурках» не очень удобно играть.

    – У нас нет задачи пробиться в НХЛ. Разве что Тиффани может сделать там карьеру защитника.

    – На ваш взгляд, Александр Овечкин мог бы стать хорошим фигуристом?

    – Овечкин может все, он – уникум! У него наверняка бы получилось добиться серьезных успехов, например, в футболе. А насчет фигурного катания, думаю, если б захотел, мог бы стать великим фигуристом.

    – Оставим хоккей. Чемпионат мира по футболу смотрели?

    – Я был на двух матчах, в том числе на полуфинале Хорватия – Англия. А игру наших с Испанией мы смотрели у друга. Нас было человек десять. Расположились на большой кухне, раскрасили щеки российским триколором. Когда Акинфеев отбил пенальти, разбилась дорогая ваза и пять стаканов. Все вскочили, махали руками и задели посуду. Нанесли ущерб хозяевам. А потом пошли на Никольскую, – сказал Гурейро.

     
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