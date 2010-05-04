Джонатан Гурейро: «Если бы Овечкин захотел, он мог бы стать великим фигуристом»

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в дуэте с , рассказал о своем отношении к хоккеисту Александру Овечкину.

– Вы сказали, что любите хоккей. За какую команду болеете?

– Изначально болел за ЦСКА. Но мой хороший друг Захар Арзамасцев играет в «Салавате». Хорошо, что эти две команды не сошлись в плей-офф, не пришлось раздваиваться. Но все же не могу назвать себя ярым фанатом, болею за хорошую игру. В этом сезоне раз восемь был на хоккее, пока вот не получилось Тиффани с собой взять.

С недавних пор на тренировках мы играем в хоккей. Нет, не я предложил, наши тренеры. Мы сильно обрадовались, все купили клюшки. А мне свою клюшку Захар подарил.

– Тиффани нравится играть в хоккей?

– Тиффани показала себя очень хорошим защитником. Она играет не как фигуристка, отдается игре полностью.

– На «фигурках» не очень удобно играть.

– У нас нет задачи пробиться в НХЛ. Разве что Тиффани может сделать там карьеру защитника.

– На ваш взгляд, Александр Овечкин мог бы стать хорошим фигуристом?

– Овечкин может все, он – уникум! У него наверняка бы получилось добиться серьезных успехов, например, в футболе. А насчет фигурного катания, думаю, если б захотел, мог бы стать великим фигуристом.

– Оставим хоккей. Чемпионат мира по футболу смотрели?

– Я был на двух матчах, в том числе на полуфинале Хорватия – Англия. А игру наших с Испанией мы смотрели у друга. Нас было человек десять. Расположились на большой кухне, раскрасили щеки российским триколором. Когда Акинфеев отбил пенальти, разбилась дорогая ваза и пять стаканов. Все вскочили, махали руками и задели посуду. Нанесли ущерб хозяевам. А потом пошли на Никольскую, – сказал Гурейро.