Отец Дзюбы: «Карпин об Артема ноги вытирал и вышвыривал в аренду, даже когда он все делал хорошо»

Сергей Дзюба, отец нападающего Артема Дзюбы, комментирую победу сына в чемпионате России, рассказал о его конфликте с Валерием Карпиным в .

«Естественно, испытываю радость. Поздравляю болельщиков «Зенита» и весь российский чемпионат. Артем шел к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.

Все ли всем доказал Артем этой медалью? В этой жизни мы никогда не можем доказать все. Артем доказывал на протяжении жизни, просто не все видели его качества.

При тренерах, которые в него верили, он расцветал и показывал лучшую игру. Были и тренеры, не считавшиеся с ним и думавшие, что он лентяй, провокатор, грубиян и человек, который разлагает коллектив. Но это все глупости от недалекого ума. Чемпионат мира показал, что Артем знает, как себя вести, когда к нему относятся с пониманием и уважением.

Тема ждал это событие, но оно на него не давило, даже когда ему кричали, мол, не забивает. Не надо быть оголтелым и глупым, как говорит Артем, диванным зрителем. Дзюба должен выполнять задачу, которую ему ставит тренер, а не заниматься самодеятельностью. Он занимался своим делом и доказал, что даже в этой ситуации может приносить пользу.

То же самое он делал еще в «Спартаке» при Карпине. Артем столько раз его выручал, забивая важнейшие голы, а тот об него ноги вытирал и вышвыривал его в аренду, даже когда он все хорошо делал. Это все накапливалось. Не каждый молодой игрок выдержит такое несправедливое давление. У нас очень много футболистов, которые ломаются из-за травли со стороны тренеров, болельщиков и некоторых журналистов», – сказал отец футболиста.

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