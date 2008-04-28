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    Гран-при Азербайджана. Боттас выиграл гонку, Хэмилтон – второй, Феттель – третий, Квят сошел

    Теги результаты Феррари Кими Райкконен Макларен Льюис Хэмилтон Роберт Кубица Ред Булл Уильямс Торо Россо Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Даниэль Риккардо Даниил Квят Рено Кевин Магнуссен Антонио Джовинацци Пьер Гасли Хаас Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Рейсинг Пойнт Авто
    Гран-при Азербайджана
    Баку
    28 апреля 2019 года
    Гонка
     

     

    1. Валттери Боттас («Мерседес»)
    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    3. Себастьян Феттель («Феррари»)
    4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
    5. Шарль Леклер («Феррари»)
    6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
    7. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)
    8. Ландо Норрис («Макларен»)
    9. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
    10. Кими Райкконен («Альфа  Ромео»)
    11. Александр Албон («Торо Россо»)
    12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
    13. Кевин Магнуссен («Хаас»)
    14. Нико Хюлькенберг («Рено»)
    15. Джордж Расселл («Уильямс»)
    16. Роберт Кубица («Уильямс»)
     

    Сошли:

    Пьер Гасли («Ред Булл»)
    Ромен Грожан («Хаас»)
    Даниил Квят («Торо Россо»)
    Даниэль Риккардо («Рено»)

     

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