Гран-при Азербайджана. Боттас выиграл гонку, Хэмилтон – второй, Феттель – третий, Квят сошел

Гран-при Азербайджана
Баку
28 апреля 2019 года
Гонка
Баку
28 апреля 2019 года
Гонка
1. Валттери Боттас («Мерседес»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
3. Себастьян Феттель («Феррари»)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
5. Шарль Леклер («Феррари»)
6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
7. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)
8. Ландо Норрис («Макларен»)
9. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
11. Александр Албон («Торо Россо»)
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
13. Кевин Магнуссен («Хаас»)
14. Нико Хюлькенберг («Рено»)
15. Джордж Расселл («Уильямс»)
16. Роберт Кубица («Уильямс»)
Сошли:
Пьер Гасли («Ред Булл»)
Ромен Грожан («Хаас»)
Даниил Квят («Торо Россо»)
Даниэль Риккардо («Рено»)