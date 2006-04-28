«Зенит» гарантировал себе участие в квалификации Лиги чемпионов-2019/20

победил «Крылья Советов» (4:2) в домашнем матче 26-го тура премьер-лиги.

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 57 очков и продолжает лидировать в таблице.

«Локомотив» за четыре тура до конца чемпионата отстает от «Зенита» на 8 очков. Далее располагаются (44 очка) и «Краснодар» (43).

ЦСКА и «Краснодар» сегодня играют между собой. Сразу оба клуба уже не смогут вытеснить из тройки.

Таким образом, команда тренера гарантировала себе участие в квалификации Лиги чемпионов в сезоне-2019/20. В турнире от России сыграют три первых команды.

Подробная статистика РПЛ