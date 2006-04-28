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    «Зенит» гарантировал себе участие в квалификации Лиги чемпионов-2019/20

    Теги ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Сергей Семак премьер-лига Россия Лига чемпионов Краснодар Футбол

    «Зенит» победил «Крылья Советов» (4:2) в домашнем матче 26-го тура премьер-лиги.

    Клуб из Санкт-Петербурга набрал 57 очков и продолжает лидировать в таблице.

    «Локомотив» за четыре тура до конца чемпионата отстает от «Зенита» на 8 очков. Далее располагаются ЦСКА (44 очка) и «Краснодар» (43).

    ЦСКА и «Краснодар» сегодня играют между собой. Сразу оба клуба уже не смогут вытеснить «Зенит» из тройки.

    Таким образом, команда тренера Сергея Семака гарантировала себе участие в квалификации Лиги чемпионов в сезоне-2019/20. В турнире от России сыграют три первых команды.

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