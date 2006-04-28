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    Азмун забил 12-й гол и догнал Чалова в гонке бомбардиров РПЛ

    Теги ЦСКА Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия видео Сердар Азмун Федор Чалов Футбол

    «Зенит» принимает «Крылья Советов» (2:0, первый тайм) в 26-м туре чемпионата России.

    Дубль сделал нападающий петербургской команды Сердар Азмун.

    24-летний иранец забил 11-й и 12-й голы в текущем сезоне РПЛ и догнал форварда ЦСКА Федора Чалова, с которым делит лидерство в гонке бомбардиров.

    Для Азмуна это восьмой гол в девяти матчах чемпионата России за «Зенит», еще четыре гола (в 14 матчах) форвард забил в составе «Рубина».

    Всего у Азмуна теперь 11 голов в 13 матчах за петербургский клуб. Его статистику можно изучить здесь.

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