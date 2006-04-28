Азмун забил 12-й гол и догнал Чалова в гонке бомбардиров РПЛ

«Зенит» принимает «Крылья Советов» (2:0, первый тайм) в 26-м туре чемпионата России.

Дубль сделал нападающий петербургской команды Сердар Азмун.

24-летний иранец забил 11-й и 12-й голы в текущем сезоне РПЛ и догнал форварда ЦСКА Федора Чалова, с которым делит лидерство в гонке бомбардиров.

Для Азмуна это восьмой гол в девяти матчах чемпионата России за «Зенит», еще четыре гола (в 14 матчах) форвард забил в составе «Рубина».

Всего у Азмуна теперь 11 голов в 13 матчах за петербургский клуб. Его статистику можно изучить здесь.

Зимние трансферы «Зенита» – супер. Благодаря им клуб близок к чемпионству