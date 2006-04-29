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    Ван Дейк стал игроком сезона в Англии по версии футболистов

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    Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк признан лучшим игроком сезона в Англии по версии Ассоциации футболистов.

    В голосовании PFA 27-летний игрок сборной Голландии обошел Рахима Стерлинга, Серхио Агуэро, Бернарду Силву (все – «Ман Сити»), Садьо Мане («Ливерпуль») и Эдена Азара («Челси»).

    Приз вручается с сезона-1973/74. В прошлом сезоне лучшим был назван форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

    «Ливерпуль» купил ван Дейка у «Саутгемптона» в январе 2018 года за 75 миллионов фунтов. Это трансферный рекорд среди защитников.

    В нынешнем сезоне ван Дейк забил 3 гола, отдал 3 голевых паса и заработал одну желтую карточку в 36 играх АПЛ.

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