Илья Авербух: «Шумиха с уходом от Тутберидзе на пользу Медведевой. Она проигрывает, но остается в топе новостей»

Хореограф Илья Авербух сравнил ситуацию с уходом двукратной чемпионки мира от тренера Этери Тутберидзе с переходом Алексея Ягудина от к Татьяне Тарасовой.

После олимпийского сезона российская фигуристка переехала в Канаду, где работает с .

«Я думаю, если соцсети раньше были бы так же развиты, как сейчас, то во времена и Ягудина накал был бы не меньше. Совершенно же зеркальная ситуация. Соревновались оба у Мишина, потом Ягудин ушел к другому тренеру.

Единственное, что Ягудин, после того как ушел к , обыграл Плющенко в Солт-Лейк-Сити, а Женя Медведева ушла от Тутберидзе и проиграла. Но тогда тоже говорили: «Как же он мог уйти от Мишина!» Все повторяется.

В какой-то степени эта шумиха даже на пользу. Женя Медведева проиграла Олимпийские игры и вообще в этом сезоне все проигрывала. Но остается в топе новостей. Во многом благодаря этому интересу.

В прошлые времена о человеке, который проигрывал два сезона, уже забыли бы. И говорили бы только в стиле: «А помнишь, каталась такая…» У нас любят только победителей. Мир спорта жесток. А фигурное катание — это всегда был немножко эпатаж, скандал. Кто с кем дружит, кто против кого…

Конечно, это (уход спортсмена) безумно обидно. Между тренером и учеником в фигурном катании всегда очень тесная связь. Тренер подчиняет всю свою жизнь ученику. А потом ученик принимает решение, и новый тренер снимает дивиденды с того, что наработал предыдущий. В такой ситуации всегда есть две правды.

Я считаю, что здесь огромная работа должна быть проведена Федерацией фигурного катания с точки зрения юридической защиты. Моральные раны все равно останутся, но, по крайней мере, хотя бы с финансовой стороны тренер, который воспитал талантливого ученика, должен быть защищен. Сейчас этого не происходит.

Если новый тренер начинает зарабатывать на ученике, то хотя бы 50% этих денег должно идти предыдущему наставнику. Чтобы тренер не оставался с букетиком цветов и коробочкой конфет, как нередко происходит», – сказал Авербух.