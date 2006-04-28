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    «Реал» впервые за 10 лет проиграл 10 матчей за сезон в Ла Лиге

    Теги Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Райо Вальекано Футбол

    «Реал» уступил «Райо Вальекано» (0:1) в матче 35-го тура чемпионата Испании.

    Это поражение стало для мадридского клуба десятым в текущем сезоне Ла Лиги. «Реал» проиграл больше, чем за два предыдущих сезона вместе взятых (6 и 3 поражения соответственно).

    Кроме того, «Реал» не проигрывал 10 матчей в сезоне 10 лет – с сезона-2008/09. Кроме того, мадридский клуб потерпел 16 поражений во всех турнирах – это также худший показатель с сезона-2008/09.

    Это повторение четвертого результата по поражениям за сезон в истории клуба. «Реал» проигрывал больше в сезоне-1984/85 (19 поражений), 1995/96 (18) и 1998/99 (17). В сезонах-2001/02, 2008/09 и 2018/19 – по 16 поражений.

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