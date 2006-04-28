ЦСКА лишился шансов на чемпионство

проиграл «Краснодару» (0:2) в гостевом матче 26-го тура премьер-лиги.

Московский клуб за четыре тура до конца сезона лишился шансов стать чемпионом России.

Команда тренера набрала 44 очка и уступает лидирующему «Зениту» 13 очков.

ЦСКА сейчас занимает четвертое место, дающее право сыграть в групповом этапе Лиги Европы, на 2 балла отставая от , идущего в зоне Лиги чемпионов.

Армейцы 13 раз были чемпионами СССР и России.

Обновили расклады РПЛ. ЦСКА потерял шансы на чемпионство, «Локо» в теории еще может стать первым