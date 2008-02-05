Моуринью звезданулся на лед в Балашихе, «Сити» всего в трех очках от «Ливерпуля» и другие новости утра

1. Моуринью стал первой звездой вечера в мировом хоккее, поскользнувшись на льду в Балашихе. Затем запись падения Жозе начали нещадно удалять, но кое-где ее все же можно увидеть, а еще у нас есть аналитический разбор эпизода!

2. В том матче, который посетил Моуринью, «Авангард» обыграл СКА. У команды Романа Ротенберга некоторые проблемы. В другой интересной зарубе «Барыс» сдюжил против «Салавата», также можно отметить победу «Металлурга» над «Автомобилистом».

3. «Ливерпуль» забил «Вест Хэму» из офсайда, но матч закончился вничью. Это значит, что отставание «Ман Сити» от лидера премьер-лиги сократилось до трех очков. И «Тоттенхэм» недалеко!

4. Российские биатлонисты прилетели в Канаду без винтовок 🤦‍♂️ Им не успели оформить разрешение на ввоз оружия 🤦‍♀️ Драчев не унывает – говорит, проблема в американских партнерах.

5. На чемпионате мира по сноуборд(инг)у Дмитрий Логинов выиграл золото в параллельном гиганте, у Натальи Соболевой серебро!

6. Месси не тренировался в общей группе «Барселоны» перед матчем с «Реалом». Впрочем, он вполне может сыграть, как и Дембеле. «Мадриду» будет непросто на «Камп Ноу», зато клуб планирует сохранить у себя Модрича.

7. В НХЛ Ковальчук сделал две голевые передачи, набрав 25-е очко в сезоне. Другие результаты – здесь.

8. Фигуристка Евгения Медведева выступит в финале Кубка России. Там она вроде как может отобраться на чемпионат мира, но что же тогда будет с Елизаветой, Софьей и Алиной?

9. В НБА «Бруклин» уступил «Милуоки», «Сакраменто» играет с «Сан-Антонио». Остальные результаты – здесь.

10. В конце действительно важная новость о спорте: Глушаков не стал тянуть резину и согласился на проживание детей с женой. По словам адвоката Дарьи, капитан «Спартака» сдался без боя.

Цитата. Роналдо об американском футболе: «Объясните, почему это называют футболом, если в него играют не ногами?»

Просветим Зубастика в комментах к дайджесту? Может, вспомним термин «гридайрон»?