Лайнсмен пропустил офсайд у Милнера в голевой атаке «Ливерпуля»

«Ливерпуль» забил мяч в ворота «Вест Хэма» (1:1, первый тайм) из положения вне игры в матче 25-го тура чемпионата Англии.

На 22-й минуте первый гол в игре записал на свой счет Садио Мане.

Однако бригада судей во главе с Кевином Френдом допустила ошибку.

Автор голевого паса Джеймс Милнер находился в офсайде в тот момент, когда ему сделал передачу Адам Лаллана.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Отметим, что в концовке тайма боковой судья ошибся, зафиксировав офсайд у нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, когда египтянин находился в правильном положении, и остановив тем самым потенциально опасную атаку гостей.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.