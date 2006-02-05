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    Лайнсмен пропустил офсайд у Милнера в голевой атаке «Ливерпуля»

    Теги Ливерпуль Джеймс Милнер Вест Хэм премьер-лига Англия судьи фото Адам Лаллана Кевин Френд Садьо Мане Футбол

    «Ливерпуль» забил мяч в ворота «Вест Хэма» (1:1, первый тайм) из положения вне игры в матче 25-го тура чемпионата Англии.

    На 22-й минуте первый гол в игре записал на свой счет Садио Мане.

    Однако бригада судей во главе с Кевином Френдом допустила ошибку.

    Автор голевого паса Джеймс Милнер находился в офсайде в тот момент, когда ему сделал передачу Адам Лаллана.

    Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

    Отметим, что в концовке тайма боковой судья ошибся, зафиксировав офсайд у нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, когда египтянин находился в правильном положении, и остановив тем самым потенциально опасную атаку гостей.

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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