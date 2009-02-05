Сноуборд. Чемпионат мира. Логинов выиграл золото в параллельном гиганте, у Соболевой – серебро

19-летний российский сноубордист Дмитрий Логинов выиграл золото в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира, проходящем в американском Парк-Сити. У Натальи Соболевой – серебро в соревновании женщин.

Это первая медаль ЧМ в карьере Логинова (2 подиума в КМ) и 5-я победа российских сноубордистов в истории ЧМ.

Ранее чемпионами мира становились Екатерина Тудегешева (в 2007-м и 2013-м), Алена Заварзина (в 2011-м) и Андрей Соболев (в 2015-м).

Сноуборд

Чемпионат мира

Парк-Сити, США

Параллельный гигантский слалом

Мужчины

1. Дмитрий Логинов (Россия)

2. Тим Мастняк (Словения)

3. Штефан Баумайстер (Германия)

4. Вик Уайлд (Россия)...

13. Андрей Соболев (Россия)...

Женщины

1. Селина Йорг (Германия)

2. Наталья Соболева (Россия)

3. Ладина Йенни (Швейцария)

4. Милена Быкова (Россия)...

5. Мария Валова (Россия)...

11. Елизавета Салихова (Россия)

В медальном зачете объединенного ЧМ по сноуборду и фристайлу Россия вышла на 5-е место (золото и серебро). Лидируют с 3 медалями (2 золота и серебро) США.

Во вторник сноубордисты разыграют медали в параллельном слаломе и биг-эйре.