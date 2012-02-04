Владимир Драчев: «Завтра отправляем оружие напрямую в Канаду. Команда покатается один день без винтовок»

Глава Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев прокомментировал ситуацию с отсутствие винтовок у российских биатлонистов перед стартом этапа Кубка мира в Кэнморе.

Россияне прибыли в Канаду без оружия, так как не им успели вовремя оформить разрешение на его ввоз в страну.

«Эта информация соответствует действительности. Наши американские партнеры не сделали разрешение на ввоз оружия в Америку – полтора месяца назад от нас взяли документы, а позвонили только за несколько часов до вылета, сообщив, что через Америку с оружием команда не может лететь.

Поэтому она уже улетела, завтра отправляем оружие напрямую в Канаду. Отказ мотивирован тем, что нет разрешения на ввоз оружия в Америку, его заберут.

Команда только прилетела, покатается один день без оружия. Наоборот, это даже хорошо, все отдохнут от стрельбы», – сказал Драчев.