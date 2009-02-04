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    Медведева выступит в финале Кубка России. Там она может отобраться на чемпионат мира

    Теги чемпионат мира сборная России Кубок России Александр Горшков женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выступит в финале Кубка России, который пройдет с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде.

    По результатам соревнований спортсменка может отобраться на чемпионат мира.

    На чемпионате России-2018 Медведева стала седьмой и не смогла напрямую попасть в состав сборной на ЧМ.

    «Медведева примет участие в финале Кубка России в Великом Новгороде. Полный состав участников будет определен в ближайшие дни», – рассказал президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.

    Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

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