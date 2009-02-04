Медведева выступит в финале Кубка России. Там она может отобраться на чемпионат мира

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию выступит в финале Кубка России, который пройдет с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде.

По результатам соревнований спортсменка может отобраться на чемпионат мира.

На чемпионате России-2018 Медведева стала седьмой и не смогла напрямую попасть в состав сборной на ЧМ.

«Медведева примет участие в финале Кубка России в Великом Новгороде. Полный состав участников будет определен в ближайшие дни», – рассказал президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.