Глушаков согласился на проживание детей с женой и не требует с нее алиментов

Полузащитник Денис Глушаков отказался от исковых требований по определению места проживания детей с ним и взысканию алиментов с жены Дарьи.



«Представители Глушакова заявили ходатайство об отказе от двух требований: об определении места жительства детей с Глушаковым и о взыскании алиментов с Дарьи», – сказал Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой.



Жорин добавил, что футболист сменил своих адвокатов.

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