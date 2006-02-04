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    Глушаков согласился на проживание детей с женой и не требует с нее алиментов

    Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника Денис Глушаков Р-Спорт Дарья Глушакова Футбол

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отказался от исковых требований по определению места проживания детей с ним и взысканию алиментов с жены Дарьи. 
     
    «Представители Глушакова заявили ходатайство об отказе от двух требований: об определении места жительства детей с Глушаковым и о взыскании алиментов с Дарьи», – сказал Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой. 
     
    Жорин добавил, что футболист сменил своих адвокатов.

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