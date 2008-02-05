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    «Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1). Отрыв от «Ман Сити» сократился до трех очков

    Теги Ливерпуль Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

    25-й тур премьер-лиги закрылся матчем «Вест Хэма» и «Ливерпуля» (1:1).

    «Красные» не сумели одержать победу, и их отрыв от «Манчестер Сити» в чемпионской гонке сократился до трех очков.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Вест Хэм – Ливерпуль 1:1 (1:1, 0:0)
    Дата проведения
    4 февраля, 23.00, «Олимпийский стадион»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 22 Мане, 1:1 – 28 Антонио.
    Вест ХэмФабианьски, Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Райс, Нобл (Обианг, 79), Антонио, Снодграсс, Фелипе Андерсон (Масуаку, 90), Эрнандес (Кэрролл, 79).
    ЛиверпульАлиссон, Милнер, Матип, ван Дейк, Робертсон, Лаллана (Шакири, 69), Фабиньо, Кейта, Салах, Фирмино (Ориги, 75), Мане.
    Предупреждения:
    Матип (54), Эрнандес (60).

    Лайнсмен пропустил офсайд у Милнера в голевой атаке «Ливерпуля»

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