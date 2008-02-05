«Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1). Отрыв от «Ман Сити» сократился до трех очков

25-й тур премьер-лиги закрылся матчем «Вест Хэма» и «Ливерпуля» (1:1).

«Красные» не сумели одержать победу, и их отрыв от «Манчестер Сити» в чемпионской гонке сократился до трех очков.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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