«Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1). Отрыв от «Ман Сити» сократился до трех очков

25-й тур премьер-лиги закрылся матчем «Вест Хэма» и «Ливерпуля» (1:1).
«Красные» не сумели одержать победу, и их отрыв от «Манчестер Сити» в чемпионской гонке сократился до трех очков.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 4 февраля, 23.00, «Олимпийский стадион»
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Вест Хэм –
Фабианьски, Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Райс, Нобл (Обианг, 79), Антонио, Снодграсс, Фелипе Андерсон (Масуаку, 90), Эрнандес (Кэрролл, 79).
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Ливерпуль –
Алиссон, Милнер, Матип, ван Дейк, Робертсон, Лаллана (Шакири, 69), Фабиньо, Кейта, Салах, Фирмино (Ориги, 75), Мане.
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