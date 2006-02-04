Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Барселона» завтра примет решение по участию Месси в матче с «Реалом»

    Теги Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Эрнесто Вальверде Ла Лига Кубок Испании травмы Футбол

    «Барселона» продолжает наблюдать за состоянием нападающего Лионеля Месси.

    По данным Diario Sport, в клубе абсолютно спокойны в отношении Месси. У него легкая травма, которая не должна повлиять на его шансы на участие в первом матче полуфинала Кубка Испании с «Реалом».

    Впрочем, решение по поводу участия Месси будет принято завтра. Если он не будет испытывать болевых ощущений, главный тренер команды Эрнесто Вальверде включит его в заявку. 

    Месси на сегодняшней тренировке «Барселоны» не занимался в общей группе.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Включите уведомления,
    чтобы быть в курсе самых важных новостей