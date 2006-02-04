«Барселона» завтра примет решение по участию Месси в матче с «Реалом»

продолжает наблюдать за состоянием нападающего Лионеля Месси.

По данным Diario Sport, в клубе абсолютно спокойны в отношении Месси. У него легкая травма, которая не должна повлиять на его шансы на участие в первом матче полуфинала Кубка Испании с .

Впрочем, решение по поводу участия Месси будет принято завтра. Если он не будет испытывать болевых ощущений, главный тренер команды включит его в заявку.

Месси на сегодняшней тренировке «Барселоны» не занимался в общей группе.