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    Роналдо об американском футболе: «Объясните, почему это называют футболом, если в него играют не ногами?»

    Теги Сборная Бразилии по футболу Роналдо Ла Лига Вальядолид НФЛ Футбол

    Бывший нападающий сборной Бразилии, а ныне президент «Вальядолида» Роналдо попросил объяснить, почему американский футбол называется футболом.

    «Может ли кто-нибудь объяснить, почему они называют этот вид спорта футболом, если это не мяч и они не играют в него ногами?» – написал Роналдо в инстаграме, опубликовав фото с мячом для американского футбола.

    В США европейский футбол называется соккером, а американский футбол – просто футболом.

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    Публикация от Ronaldo (@ronaldo)

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