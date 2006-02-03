Россия выиграла ЧМ по бенди, победы «Челси» и «Тоттенхэма», поражение «Баварии», Головин опять забил и другие новости утра

1. Сборная России по хоккею с мячом выиграла чемпионат мира, в овертайме победив Швецию (6:5). При этом наши хоккеисты дважды по ходу финального матча уступали 1:3 и 2:4.

2. В АПЛ «Челси» реабилитировался за поражение от «Борнмута» и разгромил «Хаддерсфилд» (5:0), а «Тоттенхэм» одолел «Уотфорд» (1:0). Все результаты игрового дня – здесь.

3. ЦСКА в товарищеском матче сыграл вничью с норвежским «Сарпсборгом» (3:3), «Зенит» победил «Эльче» (2:0) и другие результаты.

4. В КХЛ «Сибирь» одолела СКА, «Северсталь» проиграла ЦСКА, «Ак Барс» в гостях победил «Спартак», «Барыс» забросил 8 шайб «Йокериту». ЦСКА выиграл дивизион Тарасова и установил рекорд по «сухим» матчам за регулярный чемпионат. «Амур» и «Северсталь» потеряли шансы на выход в плей-офф.

5. В бундеслиге «Бавария» в гостях проиграла «Байеру», Дортмунд поделил очки с «Айнтрахтом», а Гладбах выиграл у «Шальке». «Бавария» потерпела поражение впервые с 10 ноября и отстает от дортмундцев на 7 очков.

6. В Ла Лиге «Барселона» спасла матч с «Валенсией» (2:2), хотя горела 0:2. Лео Месси сделал дубль и забил 20-й и 21-й голы в чемпионате. «Севилья» неожиданно проиграла на выезде «Сельте». Все результаты – здесь.

7. «Монако» наконец-то выиграл в чемпионате Франции, а Александр Головин забил во втором матче подряд.

8. Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на юниорском первенстве страны в Перми. Анна Щербакова занимает второе место, Александра Трусова упала и расположилась на 7-й позиции.

9. «Ювентус» упустил победу в матче с «Пармой» (3:3), но Криштиану Роналду сделал дубль и обошел Куальяреллу в гонке бомбардиров. «Наполи» разгромил «Сампдорию». Отрыв Турина от Неаполя все еще очень большой – 9 очков.

10. Российская теннисистка Вера Звонарева проиграла Донне Векич в полуфинале турнира WTA в Санкт-Петербурге.

11. В НХЛ «Сент-Луис» обыграл «Коламбус», Тарасенко набрал 3 очка и стал первой звездой. «Тампа» оказалась сильнее «Рейнджерс», Кучеров первым в сезоне набрал 80 очков. «Даллас» выиграл у «Нэшвилла», Худобин отразил 38 бросков из 39. Все результаты дня – здесь.

12. В НБА «Голден Стэйт» переиграли «Лейкерс», «Юта» дома уступила «Хьюстону» и другие результаты.

13. «Витесс» Леонида Слуцкого поделил очки с «Херенвеном» (2:2), пропустив с пенальти в добавленное время.

14. UFC. Fight Night 144. Альдо нокаутировал Мойкано, Мораес досрочно победил Ассунсао в реванше и другие результаты

15. Сборная России обыграла Швейцарию и вышла в финальную стадию Кубка Дэвиса.

16. Британка заявила, что родила от бойца UFC Конора Макгрегора дочь и требует провести тест на отцовство.

Цитаты дня.

«Мне кажется, что критика Тутберидзе – это просто зависть, тупая зависть». Мнение олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

«Американские политики стараются превратить спорт в еще одну сферу жесткой конфронтации с Россией». Заявление российского МИДа.

«Пока мои братья Абубакар и Тухугов не выйдут в октагон, я драться не буду». Ультиматум Хабиба.