Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Хабиб о дисквалификации: «Пока мои братья Абубакар и Тухугов не выйдут в октагон, я драться не буду»

    Теги Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Зубайра Тухугов Абубакар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что не будет драться, пока не истечет годичная дисквалификация Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова.

    «Пока мои братья не выйдут в октагон, я драться не буду. Как я буду смотреть им в глаза? Их наказали из-за меня, потому что я полез. Это совершенно несправедливо.

    В жизни было много ситуаций, о которых я жалею. Но [прыжок из октагона] не входит в эти сожаления. Повторил бы это 100 раз и ни грамма не жалею о своем поступке», – сказал Хабиб в эфире «Матч ТВ».

    Во вторник Атлетическая комиссия Невады дисквалифицировала Хабиба на 9 месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов за драку после UFC 229. Его брата Абубакара и спарринг-партнера Зубайру Тухугова отстранили на год и оштрафовали на 25 тысяч каждого.

    Хабиба отстранили на 9 месяцев, он вернется не раньше осени

    Реклама 18+

    Опрос

    Хабиба и Конора наказали справедливо?

    22265 голосов 22
    • Да
      72%
    • Нет
      28%

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Включите уведомления,
    чтобы быть в курсе самых важных новостей