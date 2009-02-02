Товарищеские матчи. «Зенит» против «Эльче», ЦСКА – «Сарпсборг»

Российские клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона.
Товарищеские матчи
Эльче, Испания
Зенит – Эльче Д2 Испания – 0:0 (первый тайм)
Зенит: Кержаков, Анюков, Маммана, Нету, Набиуллин, Краневиттер, Мусаев, Оздоев, Ригони, Мак, Заболотный.
Ларнака, Кипр
Урал Россия – Левски Болгария – 15:00
Белек, Турция
Рубин – Фастав Злин Чехия – 15:30
Крылья Советов – Ботев Болгария – 17:00
Лимассол, Кипр
Урал – Чукарички Сербия – 18:00
Кампоамор, Испания
ЦСКА – Сарпсборг-08 Норвегия – 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.