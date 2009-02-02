Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Товарищеские матчи. «Зенит» против «Эльче», ЦСКА – «Сарпсборг»

    Теги ЦСКА Зенит Крылья Советов Рубин премьер-лига Россия Фастав Злин Ботев Левски товарищеские матчи (клубы) Урал Эльче Чукарички Сарпсборг-08 Футбол

    Российские клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона.

    Товарищеские матчи

    Эльче, Испания

    Зенит – Эльче Д2 Испания – 0:0 (первый тайм)

    Зенит: Кержаков, Анюков, Маммана, Нету, Набиуллин, Краневиттер, Мусаев, Оздоев, Ригони, Мак, Заболотный.

    Ларнака, Кипр

    Урал Россия – Левски Болгария – 15:00

     

    Белек, Турция

    Рубин – Фастав Злин Чехия – 15:30

     

    Крылья Советов – Ботев Болгария – 17:00

     

    Лимассол, Кипр

    Урал – Чукарички Сербия – 18:00

     

    Кампоамор, Испания

    ЦСКА – Сарпсборг-08 Норвегия – 19:00

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Включите уведомления,
    чтобы быть в курсе самых важных новостей