«Монако» выиграл в чемпионате Франции впервые за два месяца и поднялся на 18-е место

выиграл у «Тулузы» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата Франции.

Прервалась серия монегасков из семи матчей без побед – 4 ничьих и 3 поражения.

В последний раз побеждал 6 января в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Кане» (1:0).

В лиге 1 клуб из княжества победил всего в четвертый раз в сезоне и впервые за два месяца. 4 декабря в гостях был обыгран «Амьен» (2:0). Затем случились 4 поражения и 2 ничьих.

Напомним, что 25 января вновь возглавил . Он начинал сезон на посту главного тренера, но 13 октября был уволен, его место занял Тьерри Анри.

«Монако» набрал 18 очков и поднялся с 19-го на 18-е место в таблице, дающее право сыграть в стыковых матчах с клубом из лиги 2.

Жардим придумал голевую комбинацию под Головина. Он забил одинаковые мячи в двух матчах подряд