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    «Монако» выиграл в чемпионате Франции впервые за два месяца и поднялся на 18-е место

    Теги Монако Тулуза лига 1 Франция Леонарду Жардим Футбол

    «Монако» выиграл у «Тулузы» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата Франции.

    Прервалась серия монегасков из семи матчей без побед – 4 ничьих и 3 поражения.

    В последний раз «Монако» побеждал 6 января в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Кане» (1:0).

    В лиге 1 клуб из княжества победил всего в четвертый раз в сезоне и впервые за два месяца. 4 декабря в гостях был обыгран «Амьен» (2:0). Затем случились 4 поражения и 2 ничьих.

    Напомним, что 25 января Леонарду Жардим вновь возглавил «Монако». Он начинал сезон на посту главного тренера, но 13 октября был уволен, его место занял Тьерри Анри.

    «Монако» набрал 18 очков и поднялся с 19-го на 18-е место в таблице, дающее право сыграть в стыковых матчах с клубом из лиги 2.

    Жардим придумал голевую комбинацию под Головина. Он забил одинаковые мячи в двух матчах подряд

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