Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Валенсией», «Севилья» в гостях у «Сельты»

В 22-м туре Ла Лиги принимает «Валенсию», «Атлетико» играет с «Бетисом», – с «Алавесом», «Севилья» отправляется в гости к «Сельте».

Чемпионат Испании

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица примеры

Статистика примеры