Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Валенсией», «Севилья» в гостях у «Сельты»

В 22-м туре Ла Лиги «Барселона» принимает «Валенсию», «Атлетико» играет с «Бетисом», «Реал» – с «Алавесом», «Севилья» отправляется в гости к «Сельте».
Чемпионат Испании
22-й тур
- Дата проведения
- 2 февраля, 15.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 2 февраля, 18.15, «Аноэта»
- Дата проведения
- 2 февраля, 20.30, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 2 февраля, 22.45, «Балайдос»
- Дата проведения
- 3 февраля, 14.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 3 февраля, 18.15, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 3 февраля, 20.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Дата проведения
- 3 февраля, 22.45, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 4 февраля, 23.00, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 1 февраля, 23.00, «Эль Алькорас»
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Уэска –
Сантамария, Мирамон, Эчейта, Инсуа, Пулидо, Галан, Эррера (Мусто, 72), Ривера, Гомес, Гальего (Феррейро, 89), Эрнандес (Авила, 77).
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Вальядолид –
Масип, Антоньито, Кико Оливас (Ануар, 82), Калеро, Мартинес, Кеко (Эрвиас, 64), Алькарас, Фернандес, Тони (Унал, 54), Плано, Серхи Гвардиола.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.