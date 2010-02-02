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    Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Валенсией», «Севилья» в гостях у «Сельты»

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    В 22-м туре Ла Лиги «Барселона» принимает «Валенсию», «Атлетико» играет с «Бетисом», «Реал» – с «Алавесом», «Севилья» отправляется в гости к «Сельте».

    Чемпионат Испании

    22-й тур

    Леванте – Хетафе
    Дата проведения
    2 февраля, 15.00, «Сьюдад де Валенсия»
    превью матча онлайн статистика

     

    Реал Сосьедад – Атлетик
    Дата проведения
    2 февраля, 18.15, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика

     

    Барселона – Валенсия
    Дата проведения
    2 февраля, 20.30, «Камп Ноу»
    превью матча онлайн статистика

     

    Сельта – Севилья
    Дата проведения
    2 февраля, 22.45, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вильярреал – Эспаньол
    Дата проведения
    3 февраля, 14.00, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика

     

    Бетис – Атлетико
    Дата проведения
    3 февраля, 18.15, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эйбар – Жирона
    Дата проведения
    3 февраля, 20.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика

     

    Реал Мадрид – Алавес
    Дата проведения
    3 февраля, 22.45, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча онлайн статистика

     

    Райо Вальекано – Леганес
    Дата проведения
    4 февраля, 23.00, «Кампо де Вальекас»
    превью матча онлайн статистика

     

    Уэска – Вальядолид 4:0 (1:0, 3:0)
    Дата проведения
    1 февраля, 23.00, «Эль Алькорас»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 19 Гальего, 2:0 – 50 Пулидо, 3:0 – 53 Гомес, 4:0 – 77 Авила.
    УэскаСантамария, Мирамон, Эчейта, Инсуа, Пулидо, Галан, Эррера (Мусто, 72), Ривера, Гомес, Гальего (Феррейро, 89), Эрнандес (Авила, 77).
    ВальядолидМасип, Антоньито, Кико Оливас (Ануар, 82), Калеро, Мартинес, Кеко (Эрвиас, 64), Алькарас, Фернандес, Тони (Унал, 54), Плано, Серхи Гвардиола.
    Предупреждения:
    Эрнандес (37), Инсуа (63), Галан (69), Пулидо (82), Мусто (83), Гомес (85), Ануар (85), Калеро (88).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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