Месси первым в лигах топ-8 забил более 20 голов в этом сезоне

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси реализовал пенальти и забил с игры в матче с «Валенсией» (2:2, второй тайм) в 22-м туре Ла Лиги.
Это 20-й и 21-й голы Месси в 20 играх чемпионата Испании в нынешнем сезоне и 11-й гол в 9 последних матчах за каталонцев.
31-летний аргентинец лидирует в зачете «Золотой бутсы», являясь лучшим бомбардиром топ-8 чемпионатов Европы на данный момент.
Ближе всех к Месси сейчас форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, забивший 18 голов.
Мохамед Салах («Ливерпуль») лидирует в Англии с 16 мячами, Фабио Куальярелла («Сампдория») – в Италии (16 голов), Лука Йович («Айнтрахт») – в Германии (14), Люк де Йонг (ПСВ) – в Голландии (15), Диего Соуза («Брага») – в Португалии (13), а Федор Чалов (ЦСКА) – в России (9).
На Sports.ru можно посмотреть трансляцию встречи «Барселона» – «Валенсия» в прямом эфире.