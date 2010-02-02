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    Месси первым в лигах топ-8 забил более 20 голов в этом сезоне

    Теги Фабио Куальярелла Барселона Валенсия Лионель Месси Ла Лига Золотая бутса Люк де Йонг Мохамед Салах Диего Феррейра Соуза Лука Йович Килиан Мбаппе Федор Чалов Футбол

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси реализовал пенальти и забил с игры в матче с «Валенсией» (2:2, второй тайм) в 22-м туре Ла Лиги.

    Это 20-й и 21-й голы Месси в 20 играх чемпионата Испании в нынешнем сезоне и 11-й гол в 9 последних матчах за каталонцев.

    31-летний аргентинец лидирует в зачете «Золотой бутсы», являясь лучшим бомбардиром топ-8 чемпионатов Европы на данный момент.

    Ближе всех к Месси сейчас форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, забивший 18 голов.

    Мохамед Салах («Ливерпуль») лидирует в Англии с 16 мячами, Фабио Куальярелла («Сампдория») – в Италии (16 голов), Лука Йович («Айнтрахт») – в Германии (14), Люк де Йонг (ПСВ) – в Голландии (15), Диего Соуза («Брага») – в Португалии (13), а Федор Чалов (ЦСКА) – в России (9).

    На Sports.ru можно посмотреть трансляцию встречи «Барселона» – «Валенсия» в прямом эфире.

    Месси не стал бы великим без семьи

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