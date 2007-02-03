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    НХЛ. Кучеров первым в сезоне набрал 80 очков и продолжает лидировать в гонке бомбардиров

    Теги Рейнджерс Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче с «Рейнджерс» (3:2). 

    Таким образом, он первым в текущем сезоне НХЛ достиг отметки 80 (22+58) очков – в 52 матчах. Это новый рекорд «Лайтнинг» – до Кучерова 80 очков быстрее других набирал Винсент Лекавалье в сезоне-2006/07 (за 60 матчей). 

    Россиянин по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров, опережая ближайшего преследователя – Патрика Кэйна из «Чикаго» – на 4 очка. 

    В этом матче он провел на льду 18 минут 59 секунд (1:36 – в большинстве, полезность «+1») и отметился 1 броском в створ и 2 силовыми приемами. Также допустил 1 потерю шайбы. 

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