Роман Костомаров: «Мне кажется, что критика Тутберидзе – это просто зависть, тупая зависть»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров прокомментировал критику некоторых специалистов в адрес тренера .

«Мне кажется, это просто зависть, тупая зависть. Критикуй, но сначала пускай твои фигуристки покажут те результаты, которые показывают подопечные Тутберидзе. У каждого тренера свой подход. Все специалисты разнятся по методикам, характеру и принципам.

Но фигуристки Этери на протяжении многих лет завоевывают медали. Девочки приходят к ней и добиваются результата, исполняют сложнейшие прыжки. Подход Тутберидзе — второй вопрос. Это выбор самих спортсменок. На данный момент она один из лучших тренеров в женском одиночном катании.

Профессиональный спорт в принципе не щадит людей, а молодым девочкам приходится еще тяжелее. Но в фигурном катании именно в таком возрасте наступает пик. Посмотрите, Олимпийские игры всегда выигрывали 16-17-летние девчонки.

Зачастую после этого наступает спад, приходит взросление. В этот момент многие заканчивают. Это спорт высоких достижений, а Тутберидзе доводит подопечных до наивысших результатов. И потом, она же не тащит людей в свою группу силой. У тебя всегда есть выбор», – рассказал Костомаров.

Экс-тренер Трусовой: «Тутберидзе держит девочек под колоссальным давлением, выжимает из них то, что может. А потом они уходят»