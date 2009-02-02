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    Роман Костомаров: «Мне кажется, что критика Тутберидзе – это просто зависть, тупая зависть»

    Теги Роман Костомаров сборная России женское катание Этери Тутберидзе Фигурное катание

    Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров прокомментировал критику некоторых специалистов в адрес тренера Этери Тутберидзе.

    «Мне кажется, это просто зависть, тупая зависть. Критикуй, но сначала пускай твои фигуристки покажут те результаты, которые показывают подопечные Тутберидзе. У каждого тренера свой подход. Все специалисты разнятся по методикам, характеру и принципам.

    Но фигуристки Этери на протяжении многих лет завоевывают медали. Девочки приходят к ней и добиваются результата, исполняют сложнейшие прыжки. Подход Тутберидзе — второй вопрос. Это выбор самих спортсменок. На данный момент она один из лучших тренеров в женском одиночном катании.

    Профессиональный спорт в принципе не щадит людей, а молодым девочкам приходится еще тяжелее. Но в фигурном катании именно в таком возрасте наступает пик. Посмотрите, Олимпийские игры всегда выигрывали 16-17-летние девчонки.

    Зачастую после этого наступает спад, приходит взросление. В этот момент многие заканчивают. Это спорт высоких достижений, а Тутберидзе доводит подопечных до наивысших результатов. И потом, она же не тащит людей в свою группу силой. У тебя всегда есть выбор», – рассказал Костомаров.

     Экс-тренер Трусовой: «Тутберидзе держит девочек под колоссальным давлением, выжимает из них то, что может. А потом они уходят»

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