UFC Fight Night 144. Альдо нокаутировал Мойкано, Ассунсао против Мораеса и другие результаты

Сегодня в Форталезе пройдет UFC Fight Night 144.
Основной кард:
Рафаэль Ассунсао против Марлона Мораеса;
Жозе Альдо победил Ренато Мойкано техническим нокаутом во втором раунде (удары руками);
Демиан Майя победил Лаймэна Гуда удушающим приемом в первом раунде (удушение сзади);
Чарльз Оливейра победил Давида Теймура удушающим приемом во втором раунде (удушение анаконды);
Джонни Уокер победил Джастина Ледета техническим нокаутом за 15 секунд (бэкфист и удары руками);
Ливия Соуза победила Сару Фроту раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28, бой в промежуточном весе, Фрота провалила взвешивание).
В предварительном карде прошли бои с участием двоих россиян: Магомед Бибулатов проис проиграл Рожерио Бонторину (бой в промежуточном весе – Бибулатов провалил взвешивание), а Саид Нурмагомедов нокаутировал Рикардо Рамоса.