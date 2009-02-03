Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    UFC Fight Night 144. Альдо нокаутировал Мойкано, Ассунсао против Мораеса и другие результаты

    Теги полулегкий вес легчайший вес результаты Демиан Майя Жозе Альдо Лаймен Гуд Магомед Бибулатов Саид Нурмагомедов Ренато Мойкано Чарльз Оливейра Марлон Мораес Рафаэль Ассунсао Бокс/MMA/UFC

    Сегодня в Форталезе пройдет UFC Fight Night 144. 

    Основной кард:

    Рафаэль Ассунсао против Марлона Мораеса;

    Жозе Альдо победил Ренато Мойкано техническим нокаутом во втором раунде (удары руками);

    Демиан Майя победил Лаймэна Гуда удушающим приемом в первом раунде (удушение сзади);

    Чарльз Оливейра победил Давида Теймура удушающим приемом во втором раунде (удушение анаконды);

    Джонни Уокер победил Джастина Ледета техническим нокаутом за 15 секунд (бэкфист и удары руками);

    Ливия Соуза победила Сару Фроту раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28, бой в промежуточном весе, Фрота провалила взвешивание).

    В предварительном карде прошли бои с участием двоих россиян: Магомед Бибулатов проис проиграл Рожерио Бонторину (бой в промежуточном весе – Бибулатов провалил взвешивание), а Саид Нурмагомедов нокаутировал Рикардо Рамоса.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Включите уведомления,
    чтобы быть в курсе самых важных новостей