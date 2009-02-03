UFC Fight Night 144. Альдо нокаутировал Мойкано, Ассунсао против Мораеса и другие результаты

Сегодня в Форталезе пройдет UFC Fight Night 144.

Основной кард:

Рафаэль Ассунсао против Марлона Мораеса;

Жозе Альдо победил Ренато Мойкано техническим нокаутом во втором раунде (удары руками);

Демиан Майя победил Лаймэна Гуда удушающим приемом в первом раунде (удушение сзади);

Чарльз Оливейра победил Давида Теймура удушающим приемом во втором раунде (удушение анаконды);

Джонни Уокер победил Джастина Ледета техническим нокаутом за 15 секунд (бэкфист и удары руками);

Ливия Соуза победила Сару Фроту раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28, бой в промежуточном весе, Фрота провалила взвешивание).

В предварительном карде прошли бои с участием двоих россиян: Магомед Бибулатов проис проиграл Рожерио Бонторину (бой в промежуточном весе – Бибулатов провалил взвешивание), а Саид Нурмагомедов нокаутировал Рикардо Рамоса.