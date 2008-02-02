Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях проиграла «Байеру», «Боруссия» Д поделила очки с «Айнтрахтом»

В 20-м туре бундеслиги «РБ Лейпциг» на выезде разобрался с «Ганновером» (3:0), Дортмунд сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1), на выезде уступила «Байеру» (1:3), Гладбах встречается с «Шальке».

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20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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