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    Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях проиграла «Байеру», «Боруссия» Д поделила очки с «Айнтрахтом»

    Теги Бавария Вердер Шальке Боруссия Дортмунд Байер Герта Нюрнберг Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Штутгарт Вольфсбург Майнц Ганновер бундеслига Германия результаты Хоффенхайм Аугсбург Фрайбург Фортуна Дюссельдорф РБ Лейпциг Футбол

    В 20-м туре бундеслиги «РБ Лейпциг» на выезде разобрался с «Ганновером» (3:0), Дортмунд сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1), «Бавария» на выезде уступила «Байеру» (1:3), Гладбах встречается с «Шальке».

    Чемпионат Германии

    20-й тур

    Байер – Бавария 3:1 (0:1, 3:0)
    Дата проведения
    2 февраля, 17.30, «БайАрена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 41 Горетцка, 1:1 – 53 Бэйли, 2:1 – 63 Фолланд, 3:1 – 87 Аларио.
    БайерГрадецки, Та, Венделл, Вайзер, Бендер, Бельараби (Паулиньо, 90), Арангис, Брандт, Хавертц (Баумгартлингер, 45), Бэйли (Аларио, 84), Фолланд.
    БаварияУльрайх, Хуммельс, Зюле, Алаба, Киммих, Хамес (Дэвис, 77), Горетцка, Коман, Рафинья (Саншеш, 79), Левандовски, Мюллер (Гнабри, 74).
    Предупреждения:
    Бельараби (33), Арангис (34), Киммих (36), Коман (52), Венделл (75).

     

    Айнтрахт Ф – Боруссия Д 1:1 (1:1, 0:0)
    Дата проведения
    2 февраля, 17.30, «Коммерцбанк-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 22 Ройс, 1:1 – 36 Йович.
    Айнтрахт ФТрапп, Хинтереггер, Ндика, да Кошта, Фернандес, Костич, Роде, Хасебе, Ребич, Аллер, Йович (Гачинович, 55).
    Боруссия ДБюрки, Диалло, Хакими, Пишчек, Геррейру (Бруун Ларсен, 77), Санчо (Пулишич, 65), Дилэйни, Витцель, Вайгль, Ройс, Пако Алькасер (Гетце, 86).
    Предупреждения:
    Фернандес (11), Роде (28), Дилэйни (64), Вайгль (72).

     

    Герта – Вольфсбург 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    2 февраля, 17.30, «Олимпияштадион»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 65 Вегорст.
    ГертаЯрстейн, Штарк, Рекик, Платтенхардт (Миттельштедт, 67), Груйич, Лазаро, Майер (Дарида, 71), Лустенбергер, Дуда, Зельке, Ибишевич (Калу, 66).
    ВольфсбургКастельс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Штеффен (Брекало, 66), Арнольд, Реджбечай (Удуохай, 90), Малли (Виллиам, 86), Верхаг, Вегорст.
    Предупреждения:
    Штеффен (53), Лазаро (77), Дарида (88), Зельке (90).

     

    Хоффенхайм – Фортуна 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    2 февраля, 17.30, «Райн-Неккар-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 15, пенальти Крамарич, 1:1 – 46 Хеннингс.
    ХоффенхаймБауманн, Пош, Фогт, Бренет (Салаи, 71), Шульц, Амири (Нелсон, 61), Гриллич, Демирбай, Гайгер, Жоэлинтон (Бельфодиль, 75), Крамарич.
    ФортунаРензинг, Хоффманн, Айхан, Гиссельманн, Моралес, Бодзек, Штегер (Бормут, 90), Циммерманн, Финк, Хеннингс (Караман, 84), Дукш (Лукебакио, 68).
    Предупреждения:
    Моралес (17), Фогт (36), Циммерманн (42), Жоэлинтон (54), Пош (56), Финк (77), Рензинг (86).

     

    Нюрнберг – Вердер 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    2 февраля, 17.30, «Изи-Кредит-Штадион»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 64 Эггештайн, 1:1 – 86 Исхак.
    НюрнбергМатения, Марграйттер, Ляйбольд (Годен, 46), Валентини, Эвертон, Петрак, Беренс, Мисидьян (Керк, 67), Матеус Перейра, Паласиос-Мартинес (Исхак, 82), Зреляк.
    ВердерПавленка, Велькович, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн, Шахин (Мевальд, 84), Классен, Рашица (Сарджент, 46), Харник (Эггештайн, 46), Крузе.
    Предупреждения:
    Мисидьян (26), Велькович (33), Зреляк (76), Петрак (78), Исхак (87).

     

    Шальке – Боруссия М
    Дата проведения
    2 февраля, 20.30, «Фелтинс-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    ШалькеНюбель, Очипка, Настасич, Сане, Бенталеб, Руди, Маккенни, Сердар, Коноплянка, Калиджури, Ут.
    Боруссия МЗоммер, Гинтер, Вендт, Ланг, Эльведи, Закария, Штробль, Хофманн, Азар, Плеа, Штиндль.

     

    Аугсбург – Майнц
    Дата проведения
    3 февраля, 17.30, «SGL Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Штутгарт – Фрайбург
    Дата проведения
    3 февраля, 20.00, «Мерседес-Бенц-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ганновер – РБ Лейпциг 0:3 (0:1, 0:2)
    Дата проведения
    1 февраля, 22.30, «АВД-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 45, пенальти Хальстенберг, 0:2 – 64 Орбан, 0:3 – 85 Орбан.
    ГанноверЭссер, Корб, Акпогума, Антон, Альборноз, Швеглер, Уолас, Мюллер, Асано (Вайдандт, 70), Муслия (Вуд, 46), Жонатас.
    РБ ЛейпцигГулачи (Мвого, 46), Клостерманн, Конате, Орбан, Хальстенберг, Адамс, Демме (Огюстен, 87), Забитцер, Лаймер, Поульсен, Матеус Кунья (Форсберг, 81).
    Предупреждения:
    Швеглер (18), Жонатас (45), Конате (63), Лаймер (75).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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