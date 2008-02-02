Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях проиграла «Байеру», «Боруссия» Д поделила очки с «Айнтрахтом»

В 20-м туре бундеслиги «РБ Лейпциг» на выезде разобрался с «Ганновером» (3:0), Дортмунд сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1), «Бавария» на выезде уступила «Байеру» (1:3), Гладбах встречается с «Шальке».
Чемпионат Германии
20-й тур
- Дата проведения
- 2 февраля, 17.30, «БайАрена»
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Байер –
Градецки, Та, Венделл, Вайзер, Бендер, Бельараби (Паулиньо, 90), Арангис, Брандт, Хавертц (Баумгартлингер, 45), Бэйли (Аларио, 84), Фолланд.
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Бавария –
Ульрайх, Хуммельс, Зюле, Алаба, Киммих, Хамес (Дэвис, 77), Горетцка, Коман, Рафинья (Саншеш, 79), Левандовски, Мюллер (Гнабри, 74).
- Дата проведения
- 2 февраля, 17.30, «Коммерцбанк-Арена»
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Айнтрахт Ф –
Трапп, Хинтереггер, Ндика, да Кошта, Фернандес, Костич, Роде, Хасебе, Ребич, Аллер, Йович (Гачинович, 55).
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Боруссия Д –
Бюрки, Диалло, Хакими, Пишчек, Геррейру (Бруун Ларсен, 77), Санчо (Пулишич, 65), Дилэйни, Витцель, Вайгль, Ройс, Пако Алькасер (Гетце, 86).
- Дата проведения
- 2 февраля, 17.30, «Олимпияштадион»
- Гол:
- 0:1 – 65 Вегорст.
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Герта –
Ярстейн, Штарк, Рекик, Платтенхардт (Миттельштедт, 67), Груйич, Лазаро, Майер (Дарида, 71), Лустенбергер, Дуда, Зельке, Ибишевич (Калу, 66).
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Вольфсбург –
Кастельс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Штеффен (Брекало, 66), Арнольд, Реджбечай (Удуохай, 90), Малли (Виллиам, 86), Верхаг, Вегорст.
- Дата проведения
- 2 февраля, 17.30, «Райн-Неккар-Арена»
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Хоффенхайм –
Бауманн, Пош, Фогт, Бренет (Салаи, 71), Шульц, Амири (Нелсон, 61), Гриллич, Демирбай, Гайгер, Жоэлинтон (Бельфодиль, 75), Крамарич.
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Фортуна –
Рензинг, Хоффманн, Айхан, Гиссельманн, Моралес, Бодзек, Штегер (Бормут, 90), Циммерманн, Финк, Хеннингс (Караман, 84), Дукш (Лукебакио, 68).
- Дата проведения
- 2 февраля, 17.30, «Изи-Кредит-Штадион»
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Нюрнберг –
Матения, Марграйттер, Ляйбольд (Годен, 46), Валентини, Эвертон, Петрак, Беренс, Мисидьян (Керк, 67), Матеус Перейра, Паласиос-Мартинес (Исхак, 82), Зреляк.
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Вердер –
Павленка, Велькович, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн, Шахин (Мевальд, 84), Классен, Рашица (Сарджент, 46), Харник (Эггештайн, 46), Крузе.
- Дата проведения
- 2 февраля, 20.30, «Фелтинс-Арена»
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Шальке –
Нюбель, Очипка, Настасич, Сане, Бенталеб, Руди, Маккенни, Сердар, Коноплянка, Калиджури, Ут.
- Дата проведения
- 3 февраля, 17.30, «SGL Арена»
- Дата проведения
- 3 февраля, 20.00, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Дата проведения
- 1 февраля, 22.30, «АВД-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 45, пенальти Хальстенберг, 0:2 – 64 Орбан, 0:3 – 85 Орбан.
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Ганновер –
Эссер, Корб, Акпогума, Антон, Альборноз, Швеглер, Уолас, Мюллер, Асано (Вайдандт, 70), Муслия (Вуд, 46), Жонатас.
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РБ Лейпциг –
Гулачи (Мвого, 46), Клостерманн, Конате, Орбан, Хальстенберг, Адамс, Демме (Огюстен, 87), Забитцер, Лаймер, Поульсен, Матеус Кунья (Форсберг, 81).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.