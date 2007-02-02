МИД РФ: «Американские политики стараются превратить спорт в еще одну сферу жесткой конфронтации с Россией»

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением по поводу принятого конгрессом США антидопингового закона имени .

Этот закон устанавливает уголовную ответственность за применение допинга на всех турнирах, где выступают американские спортсмены.

«На днях в Конгресс США в очередной раз внесен проект закона имени Родченкова, залежавшийся там в прошлом году и списанный было в архив.

Подается так, что он якобы преследует благородную цель борьбы с использованием допинга в мировом спорте. На самом деле речь идет о новой попытке противопоставить экстерриториальное применение американского законодательства общепринятым международным антидопинговым механизмам.

Симптоматично, что авторы законопроекта не скрывают, что поводом для его повторного рассмотрения стал налаженный в последнее время конструктивный диалог с профильными российскими организациями. Американские политики, напротив, явно стараются превратить спорт в еще одну сферу жесткой конфронтации с Россией.

Предусмотренные документом сомнительные правовые новшества, включая привлечение к уголовной ответственности в США участников международных соревнований, проходящих в других странах, вызывают недоумение не только в российском, но и в мировом спортивном сообществе.

Почти анекдотично выглядит положение, по которому особо тяжкая ответственность – до 10 лет тюремного заключения – наступает в тех случаях, когда использование запрещенных препаратов приводит к проигрышу американских атлетов.

Такое впечатление, что зарубежным спортсменам рекомендуют не только быть внимательными с медикаментами, но и подумать, стоит ли вообще соревноваться с американцами, поскольку они могут пожаловаться своим властям, а те – завести уголовное дело без особых оснований, просто «по подозрениям».

Помимо такого, неприкрытого ничем, подыгрывания американских законодателей собственным атлетам, бросается в глаза нежелание дать адекватную оценку громким разоблачениям последнего времени, связанным с масштабным и систематическим использованием допинга в самих США.

Не менее одиозным выглядит присвоение законопроекту имени Родченкова, известная деятельность которого разрушила профессиональную карьеру многих честных спортсменов. Хотелось бы надеяться, что американские законодатели задумаются о недопустимости смешивать спорт и политику. Это было бы разрушительно для международного спортивного движения», – говорится в заявлении.