Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли двенадцать матчей. «Уорриорз» обыграл находящихся за пределами зоны плей-офф «Лейкерс».
Благодаря 43 очкам Хардена «Хьюстон» разгромил в гостях соседа по турнирной таблице «Юту».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 февраля, 01.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Джексон (29 + 7 передач), Гриффин (24 + 11 подборов + 6 передач + 5 потерь), Буллок (19), Драммонд (12 + 11 подборов), Браун (0) – старт; Смит (6), Пачулия (5 + 8 подборов), Кеннард (3), Джонсон (3), Гэллоуэй (0).
- Дата проведения
- 3 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
- Уокер (37 + 10 передач), Батюм (16), Лэмб (13 + 9 подборов), Марв. Уильямс (13), Бийомбо (5) – старт; Монк (18), Бриджес (13), Кидд-Гилкрист (8), Эрнангомес (2), Паркер (0).
- Дата проведения
- 3 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
- Вучевич (24 + 12 подборов), Фурнье (16), Гордон (15), Огастин (12 + 8 передач), Айзек (10 + 12 подборов) – старт; Айванду (10), Росс (7), Бриско (4), Берч (4).
- Дата проведения
- 3 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
- Вашингтон
- Бил (24), Портер (18 + 7 подборов), Ариза (12), Брайант (12), Саторански (10 + 6 передач) – старт; Грин (20), Макрэй (9), Рэндл (3), Дженкинс (3), Деккер (2 + 8 подборов), Браун (2).
- Дата проведения
- 3 февраля, 03.30, «Quicken Loans Arena»
- Кливленд
- Секстон (13), Беркс (11 + 8 подборов), Осман (10), Жижич (8), Худ (6) – старт; Кларксон (19), Нваба (12), Нэнс (11 + 12 подборов), Деллаведова (4), Адель (4), Симмонс (0), Блоссомгейм (0).
- Дата проведения
- 3 февраля, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
- Уайтсайд (19 + 14 подборов), Ричардсон (14), Уинслоу (7), Джонсон (3), Дж. Джонсон (2) – старт; Уэйд (21), Олиник (14 + 7 подборов), Адебайо (5), Уэйтерс (3).
- Дата проведения
- 3 февраля, 04.30, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
- Олдридж (25 + 14 подборов), Гэй (17 + 8 подборов), Дерозан (13), Форбс (12), Уайт (4) – старт; Белинелли (17), Миллс (12), Пау Газоль (6), Бертанс (5), Пелтль (2), Пондекстер (0), Мету (0).
- Дата проведения
- 3 февраля, 04.30, «Oracle Arena»
- Голден Стэйт
- Томпсон (28), Дюрэнт (21 + 11 передач), Казинс (18 + 10 подборов), Карри (14), Грин (4 + 7 передач) – старт; Игудала (17), Маккинни (7), Кук (2), Ливингстон (2), Луни (2 + 8 подборов), Дерриксон (0), Белл (0), Жеребко (0).
- Дата проведения
- 3 февраля, 05.00, «Target Center»
- Миннесота
- Таунс (31 + 12 подборов + 7 передач), Бэйлесс (15 + 10 передач), Уиггинс (10), Гибсон (8), Окоги (4) – старт; Денг (11), Дженг (10), Роуз (8), Шарич (6), Толливер (3), Кэнан (0).
- Дата проведения
- 3 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 3 февраля, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Дата проведения
- 3 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.