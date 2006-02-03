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    НБА. «Голден Стэйт» выиграл у «Лейкерс», 43 очка Хардена помогли «Хьюстону» разгромить в гостях «Юту» и другие результаты

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли двенадцать матчей. «Уорриорз» обыграл находящихся за пределами зоны плей-офф «Лейкерс».

    Благодаря 43 очкам Хардена «Хьюстон» разгромил в гостях соседа по турнирной таблице «Юту».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Клипперс 101:111 (40:22, 25:25, 22:29, 14:35)
    Дата проведения
    3 февраля, 01.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Детройт
    Джексон (29 + 7 передач), Гриффин (24 + 11 подборов + 6 передач + 5 потерь), Буллок (19), Драммонд (12 + 11 подборов), Браун (0) – старт; Смит (6), Пачулия (5 + 8 подборов), Кеннард (3), Джонсон (3), Гэллоуэй (0).
    Клипперс
    Гилджес-Александер (14 + 7 подборов), Харрис (7 + 8 подборов), Брэдли (6), Беверли (4), Гортат (0) – старт; Уильямс (39 + 9 передач), Харрелл (16 + 7 подборов), Скотт (15), Марьянович (10 + 10 подборов), Уоллес (0), Робинсон (0), Мотли (0).

    Шарлотт – Чикаго 125:118 (27:26, 24:34, 37:26, 37:32)
    Дата проведения
    3 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча Статистика
    Шарлотт
    Уокер (37 + 10 передач), Батюм (16), Лэмб (13 + 9 подборов), Марв. Уильямс (13), Бийомбо (5) – старт; Монк (18), Бриджес (13), Кидд-Гилкрист (8), Эрнангомес (2), Паркер (0).
    Чикаго
    Маркканен (30 + 9 подборов), Лавин (18), Данн (7), Селден (7), Лопес (7) – старт; Портис (33 + 9 подборов), Харрисон (10), Фелисио (4), Арчидиаконо (2 + 6 передач), Сэмпсон (0).

    Орландо – Бруклин 102:89 (26:21, 18:27, 34:22, 24:19)
    Дата проведения
    3 февраля, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Статистика
    Орландо
    Вучевич (24 + 12 подборов), Фурнье (16), Гордон (15), Огастин (12 + 8 передач), Айзек (10 + 12 подборов) – старт; Айванду (10), Росс (7), Бриско (4), Берч (4).
    Бруклин
    Расселл (23 + 6 передач + 5 потерь), Харрис (6), Аллен (6 + 8 подборов), Куруц (5 + 7 подборов), Грэм (3) – старт; Напьер (15), Дэвис (11 + 16 подборов), Пинсон (8), Кэрролл (7 + 8 подборов), Холлис-Джефферсон (5), Крик (0), Уильямс (0).

    Вашингтон – Милуоки 115:131 (26:38, 24:35, 34:27, 31:31)
    Дата проведения
    3 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Вашингтон
    Бил (24), Портер (18 + 7 подборов), Ариза (12), Брайант (12), Саторански (10 + 6 передач) – старт; Грин (20), Макрэй (9), Рэндл (3), Дженкинс (3), Деккер (2 + 8 подборов), Браун (2).
    Милуоки
    Адетокумбо (37 + 10 подборов), Лопес (21), Миддлтон (20 + 7 подборов + 6 передач), Брогдон (15 + 9 подборов), Снелл (10) – старт; Джордж Хилл (13), Коннотон (7), Уилсон (5), Браун (3), Вуд (0), Ильясова (0).

    Кливленд – Даллас 98:111 (31:40, 24:18, 25:28, 18:25)
    Дата проведения
    3 февраля, 03.30, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Кливленд
    Секстон (13), Беркс (11 + 8 подборов), Осман (10), Жижич (8), Худ (6) – старт; Кларксон (19), Нваба (12), Нэнс (11 + 12 подборов), Деллаведова (4), Адель (4), Симмонс (0), Блоссомгейм (0).
    Даллас
    Дончич (35 + 11 подборов + 6 передач), Барнс (17), Брансон (15), Клебер (10 + 9 подборов), Финни-Смит (7 + 10 подборов) – старт; Брокхофф (12), Пауэлл (8), Харрис (7), Мэйкон (0), Новицки (0).

    Майами – Индиана 88:95 (27:21, 27:32, 23:31, 11:11)
    Дата проведения
    3 февраля, 03.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Майами
    Уайтсайд (19 + 14 подборов), Ричардсон (14), Уинслоу (7), Джонсон (3), Дж. Джонсон (2) – старт; Уэйд (21), Олиник (14 + 7 подборов), Адебайо (5), Уэйтерс (3).
    Индиана
    Богданович (31 + 7 подборов), Коллисон (20 + 6 передач), Тернер (14), Янг (11 + 9 подборов), Джозеф (4 + 6 передач) – старт; Сабонис (7 + 10 подборов), Лиф (4), Холидэй (2), Самнер (2), Эванс (0).

    Сан-Антонио – Новый Орлеан 113:108 (35:24, 28:26, 31:28, 19:30)
    Дата проведения
    3 февраля, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сан-Антонио
    Олдридж (25 + 14 подборов), Гэй (17 + 8 подборов), Дерозан (13), Форбс (12), Уайт (4) – старт; Белинелли (17), Миллс (12), Пау Газоль (6), Бертанс (5), Пелтль (2), Пондекстер (0), Мету (0).
    Новый Орлеан
    Джексон (25), Холидэй (15 + 7 подборов), Миллер (11), Окафор (6 + 7 подборов), Хилл (2) – старт; Кларк (15), Диалло (13 + 8 подборов), Уильямс (12 + 8 подборов), Фрэйзер (9 + 8 передач), Джонсон (0).

    Голден Стэйт – Лейкерс 115:101 (33:24, 30:34, 25:28, 27:15)
    Дата проведения
    3 февраля, 04.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Голден Стэйт
    Томпсон (28), Дюрэнт (21 + 11 передач), Казинс (18 + 10 подборов), Карри (14), Грин (4 + 7 передач) – старт; Игудала (17), Маккинни (7), Кук (2), Ливингстон (2), Луни (2 + 8 подборов), Дерриксон (0), Белл (0), Жеребко (0).
    Лейкерс
    Ингрэм (20), Кузма (13), Рондо (12 + 8 подборов + 11 передач), Колдуэлл-Поуп (12), Зубац (10 + 9 подборов) – старт; Стивенсон (10), Макги (9), Вагнер (7), Бизли (6), Михайлюк (2), Харт (0), Бонга (0).

    Миннесота – Денвер 106:107 (38:29, 26:32, 24:28, 18:18)
    Дата проведения
    3 февраля, 05.00, «Target Center»
    Онлайн матча Статистика
    Миннесота
    Таунс (31 + 12 подборов + 7 передач), Бэйлесс (15 + 10 передач), Уиггинс (10), Гибсон (8), Окоги (4) – старт; Денг (11), Дженг (10), Роуз (8), Шарич (6), Толливер (3), Кэнан (0).
    Денвер
    Бизли (22), Бартон (20), Моррис (17 + 7 подборов + 10 передач), Йокич (13 + 16 подборов + 10 передач + 5 потерь), Миллсэп (0) – старт; Лайлс (19), Эрнангомес (8), Крэйг (4), Пламли (4).

    Юта – Хьюстон 98:125 (27:31, 23:32, 19:28, 29:34)
    Дата проведения
    3 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Финикс – Атланта 112:118 (30:33, 27:25, 31:28, 24:32)
    Дата проведения
    3 февраля, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Сакраменто – Филадельфия 115:108 (32:26, 30:26, 24:27, 29:29)
    Дата проведения
    3 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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