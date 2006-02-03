Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли двенадцать матчей. «Уорриорз» обыграл находящихся за пределами зоны плей-офф «Лейкерс».

Благодаря 43 очкам Хардена «Хьюстон» разгромил в гостях соседа по турнирной таблице «Юту».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.