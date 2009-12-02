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    УЕФА создал третий еврокубок

    Теги Лига чемпионов Лига Европы УЕФА Футбол

    УЕФА утвердил создание третьего клубного турнира с 2021 года.

    Новый турнир будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы. На групповом этапе выступят 32 команды.

    Формат включает групповой этап (восемь групп по четыре команды), 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах и третьи места в группах Лиги Европы.

    Новый турнир предусматривает 141 матч за 15 игровых дней – точно так же, как в Лиге Европы.

    Победитель нового турнира получат путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

    Матчи будут проводиться по четвергам. Таким образом, Лига чемпионов по-прежнему играется по вторникам и средам, а Лига Европы и новый турнир – по четвергам.

    Финалы всех клубных турниров будут проводиться на одной неделе – в среду (новый турнир), четверг (Лига Европы) и субботу (Лига чемпионов).

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