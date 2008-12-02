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    Артем Дзюба: «Группа очень тяжелая, но сборной Сан-Марино я рад всегда»

    Теги Артем Дзюба Сборная Бельгии по футболу Сборная России по футболу сборная Кипра по футболу сборная Казахстана по футболу сборная Шотландии по футболу сборная Сан-Марино по футболу квалификация Евро-2020 Футбол

    Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира Евро-2020.

    «Начинал смотреть жеребьевку дома, потом пришлось ехать в аэропорт. По пути друзья слали мне наших соперников, а в аэропорту я досмотрел церемонию в интернете. Группа очень тяжелая.

    Бельгия – жесткий фаворит группы, она одна из лучших сборных в мире наряду с Францией, Испанией. Шотландцы очень неприятные, особенно дома. Кипр также домашняя команда, может попортить нервы любому. Казахстан порой ловит соперников на своем поле.

    Единственное, мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад всегда. В общем, группа непростая. Будем сражаться за путевку, битва обещает быть жаркой!» – отметил Дзюба.

    По итогам жеребьевки Евро-2020 сборная России сыграет с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

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