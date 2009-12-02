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    «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на 4-е место в АПЛ

    Теги премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Футбол

    «Арсенал» в 14-м туре АПЛ обыграл «Тоттенхэм» (4:2).

    Благодаря этой победе «канониры» обошли своего принципиального соперника в таблице и поднялись на четвертое место. Во втором тайме «Арсенал» забил три безответных гола.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Арсенал – Тоттенхэм 4:2 (1:2, 3:0)
    Дата проведения
    2 декабря, 17.05, «Эмирейтс»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 10, пенальти Обамеянг, 1:1 – 30 Дайер, 1:2 – 34, пенальти Кейн, 2:2 – 56 Обамеянг, 3:2 – 74 Ляказетт, 4:2 – 77 Торрейра.
    АрсеналЛено, Папастатопулос, Холдинг, Колашинац, Мустафи (Гендузи, 71), Мхитарян (Рэмзи, 46), Торрейра, Ивоби (Ляказетт, 46), Джака, Бельерин, Обамеянг.
    ТоттенхэмЛьорис, Вертонген, Дэвис (Роуз, 82), Орье, Фойт, Сиссоко, Дайер, Эриксен, Алли (Уинкс, 79), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 79), Кейн.
    Предупреждения:
    Вертонген (9), Дайер (32), Мустафи (37), Джака (49), Алли (65), Торрейра (78), Орье (90).
    Удаление:
    Вертонген (85).

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