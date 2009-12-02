«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на 4-е место в АПЛ

«Арсенал» в 14-м туре АПЛ обыграл «Тоттенхэм» (4:2).
Благодаря этой победе «канониры» обошли своего принципиального соперника в таблице и поднялись на четвертое место. Во втором тайме «Арсенал» забил три безответных гола.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 2 декабря, 17.05, «Эмирейтс»
- Голы:
- 1:0 – 10, пенальти Обамеянг, 1:1 – 30 Дайер, 1:2 – 34, пенальти Кейн, 2:2 – 56 Обамеянг, 3:2 – 74 Ляказетт, 4:2 – 77 Торрейра.
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Арсенал –
Лено, Папастатопулос, Холдинг, Колашинац, Мустафи (Гендузи, 71), Мхитарян (Рэмзи, 46), Торрейра, Ивоби (Ляказетт, 46), Джака, Бельерин, Обамеянг.
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Тоттенхэм –
Льорис, Вертонген, Дэвис (Роуз, 82), Орье, Фойт, Сиссоко, Дайер, Эриксен, Алли (Уинкс, 79), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 79), Кейн.
- Предупреждения:
- Вертонген (9), Дайер (32), Мустафи (37), Джака (49), Алли (65), Торрейра (78), Орье (90).
- Удаление:
- Вертонген (85).