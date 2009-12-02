«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на 4-е место в АПЛ

«Арсенал» в 14-м туре АПЛ обыграл «Тоттенхэм» (4:2).

Благодаря этой победе «канониры» обошли своего принципиального соперника в таблице и поднялись на четвертое место. Во втором тайме «Арсенал» забил три безответных гола.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ