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    Денис Глушаков: «Все, кто меня знают, в курсе, как сильно я люблю «Спартак»

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия фото Денис Глушаков Футбол

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о победе в матче 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:1). 

    «Это не самый простой период в моей жизни, все, кто меня знают, в курсе, как сильно я люблю «Спартак». Что бы ни происходило, в первую очередь нужно думать о команде, а не обо мне, других игроках, или еще каких-либо персонах.

    Нужно думать о «Спартаке», поддерживать его, и верить, что у нас все еще есть шансы чего-то добиться в этом сезоне!

    Также хотел бы выразить поддержку болельщику, который сегодня выбежал и дал понять, что просто хотел пожать мне руку и выразить таким образом поддержку. Надеюсь, его не будут сильно наказывать. По крайней мене, мне бы этого не хотелось.

    Всех без исключения болельщиков с победой!» – написал Глушаков.

    Болельщик, выбежавший на поле: «Хотел сказать Глушакову, что его любят фанаты»

     
     
     
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    Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

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