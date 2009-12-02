Денис Глушаков: «Все, кто меня знают, в курсе, как сильно я люблю «Спартак»

Полузащитник Денис Глушаков поделился мнением о победе в матче 16-го тура чемпионата России с (2:1).

«Это не самый простой период в моей жизни, все, кто меня знают, в курсе, как сильно я люблю «Спартак». Что бы ни происходило, в первую очередь нужно думать о команде, а не обо мне, других игроках, или еще каких-либо персонах.

Нужно думать о «Спартаке», поддерживать его, и верить, что у нас все еще есть шансы чего-то добиться в этом сезоне!

Также хотел бы выразить поддержку болельщику, который сегодня выбежал и дал понять, что просто хотел пожать мне руку и выразить таким образом поддержку. Надеюсь, его не будут сильно наказывать. По крайней мене, мне бы этого не хотелось.

Всех без исключения болельщиков с победой!» – написал Глушаков.

Болельщик, выбежавший на поле: «Хотел сказать Глушакову, что его любят фанаты»