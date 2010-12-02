«Ливерпуль» вырвал у «Эвертона» победу на 96-й минуте

«Ливерпуль» в 14-м туре АПЛ в домашнем матче вырвал победу у «Эвертона» (1:0).

Победный гол на 6-й добавленной минуте забил форвард Дивок Ориги.

Отставание «красных» от лидирующего «Манчестер Сити» сохранилось – 2 очка.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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