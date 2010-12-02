«Ливерпуль» вырвал у «Эвертона» победу на 96-й минуте

«Ливерпуль» в 14-м туре АПЛ в домашнем матче вырвал победу у «Эвертона» (1:0).
Победный гол на 6-й добавленной минуте забил форвард Дивок Ориги.
Отставание «красных» от лидирующего «Манчестер Сити» сохранилось – 2 очка.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 2 декабря, 19.15, «Энфилд»
- Гол:
- 1:0 – 90 Ориги.
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Фабиньо, Шакири (Кейта, 71), Фирмино (Ориги, 84), Мане, Салах (Старридж, 75).
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Эвертон –
Пикфорд, Коулмэн, Кин, Мина, Динь, Уолкотт (Лукман, 63), Андре Гомеш, Гуйе, Бернард (Кэлверт-Льюин, 89), Сигурдссон (Зума, 90), Ришарлисон.
- Предупреждения:
- Шакири (33), Фабиньо (77), Гомес (80), Андре Гомеш (88), Сигурдссон (90).