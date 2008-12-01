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    Кубок мира. Сингл-микст. Кайшева и Гараничев побегут за Россию

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    2 декабря в Поклюке стартует первый этап Кубка мира по биатлону. Ульяна Кайшева и Евгений Гараничев. представят Россию в сингл-миксте. 

    Кубок мира

    1-й этап

    Поклюка, Словения

    Сингл-микст

    Начало – 14.00 по московскому времени. 

    Старт-лист

    1. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер)
    2. Франция (Анаис Шевалье, Антонин Гигонна)
    3. Германия (Франциска Хильдебранд, Эрик Лессер)
    4. Украина (Анастасия Меркушина, Артем Тищенко)...
    6. Норвегия (Текла Брюн-Ли, Ларс Хельге Биркеланд)
    7. Италия (Федерика Санфилиппо, Томас Бормолини)
    8. Россия (Ульяна Кайшева, Евгений Гараничев)
    9. Швеция (Линн Перссон, Фредрик Линдстрем)
    10. Япония (Фуюко Татидзаки, Микито Татидзаки)...
    12. Чехия (Ева Пускарчикова, Михал Шлезингр)
    13. Южная Корея (Анна Булыгина, Тимофей Лапшин)

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