Сборная России узнает соперников по квалификации Евро-2020. Начало жеребьевки – в 14:00

Сегодня в Дублине пройдет жеребьевка отборочного турнира .

Всем 55 европейским сборным по окончании группового этапа Лиги наций были присвоены условные места согласно рейтингу.

Корзина Лиги наций: Швейцария*, Португалия*, Нидерланды*, Англия*.

Корзина 1: Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша

Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина*, Украина*, Дания*, Швеция*, РОССИЯ, Австрия, Уэльс, Чехия.

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия*, Норвегия*, Сербия*, Финляндия*, Болгария, Израиль.

Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия*.

Корзина 5: Македония*, Косово*, Беларусь*, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фарерские острова.

Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

*Победители групп Лиги наций гарантировали себе как минимум место в стыковых матчах.

В ходе жеребьевки четыре сборные из корзины Лиги наций поместят на первые места в группах A-D. Им будут обеспечены две свободные даты в июне для участия в финальной стадии Лиги наций.

Команды из корзины 1 поместят на первые места в группах E-J. Команды из корзины 2 поместят на вторые места в десяти группах.

По аналогичному принципу будут распределены команды из корзин 3, 4 и 5. Команды из корзины 6 поместят на шестые места в группах F-J.

Всего будет 10 групп - по 5-6 команд в каждой. Две лучшие команды каждой группы выйдут в финальную стадию Евро. Оставшиеся четыре путевки в стыковых матчах в марте 2020 года разыграют победители групп Лиги наций или следующие по рейтингу команды.

Если в какой-нибудь лиге не найдется четырех команд для участия в стыках, вакантные места займут команды из других лиг в соответствии с рейтингом Лиги наций.

По решению исполкома УЕФА, в разных группах окажутся следующие участники квалификации: Гибралтар и Испания, Босния и Герцеговина и Косово, Косово и Сербия.

Начало жеребьевки – в 14:00 по московскому времени.