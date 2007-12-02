Андрей Ещенко: «Некоторые фанаты создали себе идола. Игроки, руководство – отстой, и только Массимо хороший»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением об уходе главного тренера Массимо Карреры.

– Заслуга тренера в чемпионстве есть, не спорю. Но он же не боксер и не штангист, чтобы выигрывать в одиночку. Не умаляю роли тренеров в командных видах спорта, но все-таки тренер остается на скамейке, а на поле выходят игроки.

И чемпионство полуторагодичной давности было достигнуто не только благодаря тренерскому штабу, но и благодаря игрокам, сотрудникам. Вообще всем, кто имел непосредственное отношение к команде.

И благодаря болельщикам, конечно, тоже. Но что произошло с некоторыми из них потом, для меня до сих пор загадка. Они создали себе идола. Мол, футболисты, руководство клуба – отстой, и только Массимо хороший. И вроде как часть фанатов не понимает, почему он ушел.

Да Раньери с «Лестером» раз в тысячу лет выиграл чемпионат Англии!!! А в следующем сезоне вынужден был подать в отставку. И я тогда, честно говоря, не удивился — во всем мире с тренеров спрашивают, когда нет результата. Так было, есть и будет.

– Получается, для части фанатов важнее судьба Карреры, чем судьба «Спартака»?

– Выходит, так. А я-то всегда считал, что тренеры уходят, но независимо от этого болельщики всегда должны быть рядом с командой — и в горе, и в радости.

В идеале мы все одна семья. А как получается сейчас? Из-за тех, кто ведется на слухи, кто уже открыто болеет против команды, страдаем не только мы, но и нормальные болельщики, которые приходят нас поддержать.

«Спартак» не может все время выигрывать: так не бывает. Кто-то не добежал, кто-то ошибся — мы все живые люди. Ну так вы нас поддержите, помогите. Придумайте заряды новые, баннеры. Как было в чемпионский сезон.

Дайте задора пацанам, чтобы у нас было еще больше сил и самоотдачи. Нам нужно объединиться. Тем более что у команды новый тренер.

А когда мы бьемся, и свои же болельщики поливают грязью… Это неприятно и нечестно. Таким отношением фанаты настраивают команду против себя.

Пусть потом не обижаются, когда никто не будет к ним подходить после матчей. За что их благодарить? За оскорбления? За чудака, который выбежал на поле? Ну, выбежал, молодец. Теперь несколько лет на стадионе не появится.

Мне вообще кажется, что эта истерия подогревается кем-то искусственно. Кому это нужно? Могу только догадываться. К журналистам это, кстати, тоже относится. Пишут так, будто изнутри все знают. Но на самом деле опираются только на слухи. Или осознанно врут, что еще хуже, – сказал Ещенко.