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    Станислав Черчесов: «Из команд, что нам попались, по большому счету, знаем только Бельгию»

    Теги Станислав Черчесов Сборная Бельгии по футболу Сборная России по футболу сборная Кипра по футболу сборная Казахстана по футболу сборная Шотландии по футболу сборная Сан-Марино по футболу Футбол

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил итоги жеребьевки отборочного турнира Евро-2020.

    – Из тех команд, что нам попались, по большому счету, знаем только Бельгию. С шотландцами, казахами мы не играли, поэтому надо собирать информацию.

    – Бельгия – одна из самых быстро прогрессирующих команд мира. На нее будет особый настрой?

    – Давайте дождемся расписания матчей, а там уже будем думать. Недавно я летал в Монако, смотрели матч вместе с Роберто Мартинесом.

    Еще тогда подумали с ним, что будем играть в одной группе. Сейчас увиделись с ним, вспомнили тот разговор.

    – Тренерские противостояния в таком турнире имеют особое значение?

    – Опыт подсказывает, что главное не то, с кем ты играешь, а когда и в каком состоянии.

    – Шотландия – команда с традициями, которая давно не участвовала в крупных соревнованиях. Значит ли это что-то с точки зрения мотивации?

    – Недавно смотрели «Рейнджерс» с «Уфой» и «Спартаком». Шотландский клуб боевитый, они всегда играли в одном и том же стиле.

    Какие-то вещи меняются, но надо быть объективным: у них нет той изюминки, которая есть у испанцев, аргентинцев. В любом случае главное – какими будем мы.

    – Не ждали ли вы в группе команды из числа соперников по чемпионату мира?

    – Ждал Хорватию, но не попалась. Жаль, что не получится взять реванш, он должен присутствовать в спорте.

    – Какие эмоции были у вас накануне жеребьевки? Сравните их с эмоциями, которые испытывали год назад на аналогичном мероприятии в преддверии чемпионата мира.

    – Организаторы нынешней жеребьевки могут обидеться, но у нас все было более помпезно. Однако все равно все организовано на хорошем уровне.

    Мы приезжаем не смотреть на достопримечательности, а узнать соперников. Волнения же нет, потому что здесь ты не «заказываешь музыку» и не можешь повлиять на события.

    – Сборная Казахстана играет на искусственном газоне. Насколько это проблематично для нашей команды?

    – На сегодняшний день мы не думали об этом, надо дождаться расписания.

    Да, Казахстан играет в Астане на искусственном поле, но для нас это не первый опыт, так что проблемой покрытие не станет.

    – Мечтали ли о чем-то перед жеребьевкой?

    – Особо ни о чем не мечтал, потому что ты не можешь оказать никакого влияния на происходящее. Нужно спокойно ждать, мы это уже не раз проходили на чемпионате мира, в Лиге наций. Так что просто сидишь и смотришь, что тебе попадется.

    – Как оцените группу, в которую попала сборная России?

    – Сейчас мы столкнулись с травмами, и все изменилось, но это касается не только нас.

    Если у бельгийцев не будет десяти футболистов в составе, еще неизвестно, как они будут играть. Поэтому меня интересует состояние моей команды, а не то, с кем нам встречаться.

    – Расскажите коротко о каждом сопернике.

    – Бельгия – первая в рейтинге на сегодняшний день. Комментарии излишни, команда стала бронзовым призером чемпионата мира.

    Все остальные команды за последние два года ни разу не видел, так как мы с ними не соприкасались. Шотландский «Рейнджерс» видел в Лиге Европы, знаю тренера сборной Казахстана, он хороший специалист, значит, и команда качественная.

    На Кипре нас будет ждать жара. Будем изучать соперников, – сказал Черчесов.

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