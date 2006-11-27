Путин наградил Тутберидзе орденом Почета, Винер – орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент России Владимир Путин сегодня наградил тренера по фигурному катанию орденом Почета.

Ученицы Тутберидзе Алина Загитова и Евгения Медведева завоевали золото и серебро на Олимпийских играх-2018 в . Позже Медведева перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Сейчас под руководством Тутберидзе также готовятся финалистки юниорской серии Гран-при Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени была награждена главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, а ее муж предприниматель получил такую же награду III степени.

«Все вы благодаря труду, таланту добились высот в профессии и, что крайне важно, вдохновляете других увлеченностью своим делом, постоянным творческим поиском, уникальными достижениями и, конечно, искренней заботой о России, личной ответственностью за мир в нашей стране, за ее процветание.

Убежден, что только с таким отношением к родной стране можно совершать масштабные прорывы, решать самые амбициозные и смелые задачи, в том числе там, где отвага и риск идут рука об руку», – рассказал Путин во время торжественной церемонии.