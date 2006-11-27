Дмитрий Губерниев: «Какие программы вы смотрите, если обвиняете святого человека, Медведеву, в предательстве?»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет отношения болельщиков к двукратной чемпионке мира по фигурному катанию .

«Меня люди всерьез спрашивают: «Медведева – предательница?». Я хочу спросить, какие программы вы смотрите, товарищи телезрители, обвиняя святого человека Женю Медведеву.

То, что сейчас происходит, например, с Траньковым или Медведевой – это ужас», — сказал Губерниев.

Ранее российская фигуристка сообщила, что после ухода от тренера Этери Тутберидзе и переезда в Канаду столкнулась с многочисленными негативными комментариями.

Двукратный олимпийский чемпион рассказал об угрозах от фанатов, поступающих после выхода интервью, где он сказал, что все спортсмены на Олимпиаде-2018 поддерживали Медведеву, а не Алину Загитову.

«Многие добиваются того, чтобы мне стало невозможно жить». Медведева – о негативе и ненависти

Траньков одной фразой взбесил фанатов Загитовой. Только посмотрите, что ему пишут