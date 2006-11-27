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    Дмитрий Губерниев: «Какие программы вы смотрите, если обвиняете святого человека, Медведеву, в предательстве?»

    Теги Максим Траньков сборная России Дмитрий Губерниев болельщики женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет отношения болельщиков к двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

    «Меня люди всерьез спрашивают: «Медведева – предательница?». Я хочу спросить, какие программы вы смотрите, товарищи телезрители, обвиняя святого человека Женю Медведеву.

    То, что сейчас происходит, например, с Траньковым или Медведевой – это ужас», — сказал Губерниев.

    Ранее российская фигуристка сообщила, что после ухода от тренера Этери Тутберидзе и переезда в Канаду столкнулась с многочисленными негативными комментариями.

    Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал об угрозах от фанатов, поступающих после выхода интервью, где он сказал, что все спортсмены на Олимпиаде-2018 поддерживали Медведеву, а не Алину Загитову.

    «Многие добиваются того, чтобы мне стало невозможно жить». Медведева – о негативе и ненависти

    Траньков одной фразой взбесил фанатов Загитовой. Только посмотрите, что ему пишут

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