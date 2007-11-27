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    Матч «Спартак» – «Локомотив» обслужит Карасев и другие назначения 16-го тура РПЛ

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    РФС назначил арбитров на матчи 16-го тура российской премьер-лиги.

    30 ноября 

    «Рубин» – «Динамо»

    Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Владимир Миневич (Смоленск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

    1 декабря 

    «Енисей» – «Ахмат»

    Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

    «Оренбург» – «Крылья Советов»

    Судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

    «Анжи» – «Уфа»

    Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

    2 декабря

    «Краснодар» – «Урал»

    Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Французов (Москва).

    «Ростов» – ЦСКА

    Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

    «Спартак» – «Локомотив»

    Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

    3 декабря

    «Арсенал» – «Зенит»

    Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

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