Матч «Спартак» – «Локомотив» обслужит Карасев и другие назначения 16-го тура РПЛ

РФС назначил арбитров на матчи 16-го тура российской премьер-лиги.
30 ноября
«Рубин» – «Динамо»
Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Владимир Миневич (Смоленск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
1 декабря
«Енисей» – «Ахмат»
Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
«Оренбург» – «Крылья Советов»
Судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
«Анжи» – «Уфа»
Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Владимир Енютин (Москва).
2 декабря
«Краснодар» – «Урал»
Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Французов (Москва).
«Ростов» – ЦСКА
Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
«Спартак» – «Локомотив»
Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
3 декабря
«Арсенал» – «Зенит»
Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).