Наталья Бестемьянова: «Если бы Медведева не ушла от Тутберидзе, Загитова не была бы так хороша. Алину терпят в отместку Жене»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова считает, что если бы не ушла от Этери Тутберидзе, то тренер не стала бы тратить время на Алину Загитову.

– Медведевой трудно дается переход к другому тренеру, она тяжело справляется с последствиями травм. Об этом надо говорить в первую очередь, а не о смене тренера.

Когда она начала кататься, наверняка прыгала очень аккуратно. После таких травм надо переходить на другую систему подготовки. Потому что система, по которой Женя готовилась до этого, убивала ее кости.

– У Орсера другая система и она мягче?



– Наверное, она направлена на то, чтобы спортсмен мог тренироваться не только в 14-15 лет, а и в более зрелом возрасте, и при этом достигал каких-то результатов.

Такие нагрузки, как у Тутберидзе, можно выдерживать в 14-15 лет, ну в 16 максимум. Та же теперь тоже тренируется меньше.

Этери Георгиевна все прекрасно понимает. И я думаю, что если бы Женя не ушла от нее, Загитова не была бы сейчас так хороша. Алину терпят в отместку Жене.

– Терпят? В каком плане?



– В том плане, что летом Загитова не тренировалась в том ритме, который устраивает Этери Георгиевну. И Алина смогла сохранить свое здоровье.

Я не могу быть полностью уверена, но мне кажется, что если бы не уход Медведевой, то Тутберидзе не стала бы тратить свою нервную энергию и терпеть, наверное, существующие капризы Загитовой. Она бы отвернулась в другую сторону и начала работать с молодыми девочками.

– То есть можно сказать, что Тутберидзе стала мягче?



- Было очевидно, что Женя ушла от тех нагрузок, которые просто не могла переносить в своем возрасте. Поэтому тренерский штаб Тутберидзе стал более терпимым.

Наверное, они поняли, что нельзя «заканчивать» своих спортсменок в 16 лет и начали думать о том, как их сохранить. Женя же не первая, кто ушел из этой группы, – рассказала Бестемьянова.

В это межсезонье группу Тутберидзе также покинули Полина Цурская, Анастасия Тараканова и Дарья Паненкова.

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