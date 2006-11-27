Суд приговорил к 14 годам тюрьмы обвиняемого в подрыве автобуса «Боруссии» Д

Суд приговорил обвиняемого в нападении на автобус дортмундской к 14 годам лишения свободы.

Прокуратура требовала пожизненного срока для обвиняемого. Судебное заседание по делу состоялось сегодня.

Сергей Веннергольд, имеющий немецкое и российское гражданство, в ходе судебного заседания признал совершение подрыва, но отрицал намерение убить футболистов, находившихся в автобусе.

Веннергольд обвинялся в изготовлении самодельных бомб и их подрыве 11 апреля 2017 года возле автобуса дортмундской «Боруссии», которая направлялась на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с .

В результате подрыва были разбиты стекла автобуса, защитник и один полицейский получили травмы.

По версии следствия, обвиняемый рассчитывал заработать на разнице курса бумаг.

Ранее сообщалось, что Веннергольд купил 15 тысяч пут-опционов (биржевой контракт, дающий право на последующую продажу актива – прим. Sports.ru) на акции на 78 тысяч евро. Веннергольд мог заработать несколько десятков тысяч евро на резком падении акций клуба после взрыва.