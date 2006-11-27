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    Суд приговорил к 14 годам тюрьмы обвиняемого в подрыве автобуса «Боруссии» Д

    Теги Боруссия Дортмунд Монако бундеслига Германия Лига чемпионов происшествия Футбол

    Суд приговорил обвиняемого в нападении на автобус дортмундской «Боруссии» к 14 годам лишения свободы.

    Прокуратура требовала пожизненного срока для обвиняемого. Судебное заседание по делу состоялось сегодня. 

    Сергей Веннергольд, имеющий немецкое и российское гражданство, в ходе судебного заседания признал совершение подрыва, но отрицал намерение убить футболистов, находившихся в автобусе.  

    Веннергольд обвинялся в изготовлении самодельных бомб и их подрыве 11 апреля 2017 года возле автобуса дортмундской «Боруссии», которая направлялась на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако».

    В результате подрыва были разбиты стекла автобуса, защитник Марк Бартра и один полицейский получили травмы. 

    По версии следствия, обвиняемый рассчитывал заработать на разнице курса бумаг.

    Ранее сообщалось, что Веннергольд купил 15 тысяч пут-опционов (биржевой контракт, дающий право на последующую продажу актива – прим. Sports.ru) на акции «Боруссии» на 78 тысяч евро. Веннергольд мог заработать несколько десятков тысяч евро на резком падении акций клуба после взрыва.

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