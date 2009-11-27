Кафельников об акции в поддержку Глушакова: «Клоуны. Не могли сплотиться, когда увольняли Карреру?»

Олимпийский чемпион по теннису и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал акцию игроков команды в поддержку капитана Дениса Глушакова.
«Клоуны. Не могли сплотиться, когда увольняли Карреру? Они бы лучше надели майки с цифрой 2 в поддержку лучшего защитника команды Самюэля Жиго, который восстанавливается от тяжелой травмы.
Или в поддержку Ромы Зобнина, который вчера перенес операцию на колене. Это был бы шикарный жест. Здесь же – чистая показуха.
Я в прошлом профессиональный спортсмен и понимаю, откуда это все идет. До омерзительного противно», – сказал Кафельников.
Игроки «Спартака» надели футболки с номером 8 и сделали фото в поддержку Глушакова