Кафельников об акции в поддержку Глушакова: «Клоуны. Не могли сплотиться, когда увольняли Карреру?»

Олимпийский чемпион по теннису и болельщик Евгений Кафельников прокомментировал акцию игроков команды в поддержку капитана .

«Клоуны. Не могли сплотиться, когда увольняли Карреру? Они бы лучше надели майки с цифрой 2 в поддержку лучшего защитника команды , который восстанавливается от тяжелой травмы.

Или в поддержку , который вчера перенес операцию на колене. Это был бы шикарный жест. Здесь же – чистая показуха.

Я в прошлом профессиональный спортсмен и понимаю, откуда это все идет. До омерзительного противно», – сказал Кафельников.

Игроки «Спартака» надели футболки с номером 8 и сделали фото в поддержку Глушакова