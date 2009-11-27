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    Кафельников об акции в поддержку Глушакова: «Клоуны. Не могли сплотиться, когда увольняли Карреру?»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Кафельников Денис Глушаков Роман Зобнин Массимо Каррера Самюэль Жиго Спорт-Экспресс Футбол

    Олимпийский чемпион по теннису и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал акцию игроков команды в поддержку капитана Дениса Глушакова.

    «Клоуны. Не могли сплотиться, когда увольняли Карреру? Они бы лучше надели майки с цифрой 2 в поддержку лучшего защитника команды Самюэля Жиго, который восстанавливается от тяжелой травмы.

    Или в поддержку Ромы Зобнина, который вчера перенес операцию на колене. Это был бы шикарный жест. Здесь же – чистая показуха.

    Я в прошлом профессиональный спортсмен и понимаю, откуда это все идет. До омерзительного противно», – сказал Кафельников.

    Игроки «Спартака» надели футболки с номером 8 и сделали фото в поддержку Глушакова

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