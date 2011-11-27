Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок станет главным консультантом штаба сборной России, сообщает «Коммерсант».

В этом качестве он будет курировать подготовку национальных команд страны всех возрастов.

Ожидается, что официально о новом назначении Знарка будет объявлено сразу после торжественной церемонии в Кремле.

Президент России Владимир Путин наградит орденами Дружбы ряд функционеров и тренеров за подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпиаде-2018. Среди них – первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг и Знарок.

«Тренерский опыт Знарка, полученный во время работы в КХЛ и на крупнейших международных турнирах, поможет молодым игрокам и тренерам в подготовке, адаптации в сборных, будет способствовать их выходу на новый уровень», – сообщил Ротенберг, комментируя информацию о назначении.

В качестве главного тренера Знарок возглавлял сборную с 2014 по 2018 годы и выиграл с командой золотые медали ЧМ-2014 в Минске и Олимпиады-2018 в Пченхчане.