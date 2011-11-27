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    Знарок станет главным консультантом штаба сборной России

    Теги ФХР Сборная России по хоккею молодежная сборная России сборная России U18 Олег Знарок Роман Ротенберг Хоккей

    Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок станет главным консультантом штаба сборной России, сообщает «Коммерсант». 

    В этом качестве он будет курировать подготовку национальных команд страны всех возрастов. 

    Ожидается, что официально о новом назначении Знарка будет объявлено сразу после торжественной церемонии в Кремле.

    Президент России Владимир Путин наградит орденами Дружбы ряд функционеров и тренеров за подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпиаде-2018. Среди них – первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг и Знарок.

    «Тренерский опыт Знарка, полученный во время работы в КХЛ и на крупнейших международных турнирах, поможет молодым игрокам и тренерам в подготовке, адаптации в сборных, будет способствовать их выходу на новый уровень», – сообщил Ротенберг, комментируя информацию о назначении. 

    В качестве главного тренера Знарок возглавлял сборную с 2014 по 2018 годы и выиграл с командой золотые медали ЧМ-2014 в Минске и Олимпиады-2018 в Пченхчане. 

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