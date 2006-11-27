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    Фергюсон – Хабибу: «Ты хорошо занимаешься работой ног – бегаешь от того, кто готов надрать тебе задницу»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

    Боец UFC Тони Фергюсон обратился к Хабибу Нурмагомедову.

    «Я старался быть хорошим, но ты все еще моя сучка, Хабиб. Ты не сможешь боксировать ни с кем, кроме бумажного мешка. Как я вижу, вы с командой хорошо занимаетесь работой ног – бегаете от того, кто готов надрать вам задницу. Фаны любят меня больше тебя. Я настоящий чемпион, болван!» – написал Фергюсон.

    Хабиб заявил, что в денежном плане и в плане наследия его больше интересует встреча с Флойдом Мэйвезером, чем с Тони Фергюсоном. Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз говорил, что бой с Тони Фергюсоном не будет денежным.

    Хабиб рассказал, что хранит деньги у брата, как врал отцу и учил русский

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