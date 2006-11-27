Акинфеев отбил пенальти в матче с «Викторией»

играет с «Викторией» (1:0, перерыв) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

На 44-й минуте матча в ворота армейцев был назначен пенальти. В своей штрафной сфолил Георгий Щенников.

Удар Романа Прохазки с 11-метровой отметки отразил .

Чех пробил в левый нижний угол, но Акинфеев справился с ударом, переведя его на угловой.

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