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    Акинфеев отбил пенальти в матче с «Викторией»

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Виктория Пльзень Лига чемпионов видео Футбол

    ЦСКА играет с «Викторией» (1:0, перерыв) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

    На 44-й минуте матча в ворота армейцев был назначен пенальти. В своей штрафной сфолил Георгий Щенников.

    Удар Романа Прохазки с 11-метровой отметки отразил Игорь Акинфеев.

    Чех пробил в левый нижний угол, но Акинфеев справился с ударом, переведя его на угловой.

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

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