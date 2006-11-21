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    Дзюба о поражении от Швеции: «Проиграли заслуженно. Откуда знали – там и получили»

    Теги Артем Дзюба Сборная России по футболу Сборная Швеции по футболу Лига наций УЕФА Футбол

    Капитан сборной России Артем Дзюба поделился мнением о поражении от Швеции (0:2) в матче Лиги наций.

    «Говорили, что в матче со Швецией нельзя проигрывать борьбу, нельзя проигрывать подбор и стандарты. Знали, что они с флангов будут много подавать, стандарты опасные. Откуда знали – там и получили.

    Проиграли единоборства. Сегодня, наверное, заслуженно проиграли, нужно быть объективными. Может, если бы Леха забил Ионов, не самый простой момент, выходил сбоку, может, по-другому бы все сложилось.

    Но в целом они были лучше нас. И, что ни говори, большое количество футболистов, которые отсутствовали, сказывается на нашем уровне. Мы теряем очень много качеств, к сожалению», – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

    Россия осталась в дивизионе B Лиги наций

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